Nasce il Kebab Romano: l'influencer Leonardo Bocci apre il suo "ristorante virtuale"

Amatriciano, Gricio, Cacio e pepe, Pollo ai peperoni: non sono panini, tanto meno supplì o fritti rivisitati in chiave romana, bensì kebab: kebab romani.

A lanciarli sui social è Leonardo Bocci, attore e influencer romano, per la prima volta coinvolto in un progetto gastronomico: "L'agenzia Food Brand Factory che si occupa di creare ristoranti virtuali sulle piattaforme delivery mi ha scelto per lanciare il primo ristorante virtuale di un influencer", racconta Bocci a RomaToday.

Si tratta di una novità assoluta nella Capitale che prende spunto dal successo che i ristoranti virtuali stanno avendo in America. Il kebab romano inserisce nella tradizionale piadina del Medio Oriente "piatti romani, rivisitazioni che esprimono al meglio l'identità culinaria di una città e che si lasciano 'contaminare' nella loro tipicità da spezie e sapori che riportano a luoghi lontani", come si legge sul profilo Instagram @KebabRomanoBocci.

Kebab Romano cos'è?

Nessun nuovo ristorante che apre a Roma, dunque, nessun laboratorio dove andare a ritirare fisicamente i kebab, tutto succede online. Saranno vari laboratori che, come una sorta di "dark kitchen", prepareranno i kebab romani per poi spedirli al mittente. Le varianti tra cui scegliere sono quattro: Kebab Amatriciano, Gricio, Cacio e pepe e Pollo ai peperoni.

"Abbiamo fatto varie prove - racconta Leonardo Bocci - per arrivare a definire i kebab romani. Il mio preferito? Senza dubbio il Gricio".