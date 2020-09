Jollibee, il fast food filippino apre il primo store a Roma

Una nuova catena di fast food approda nella Capitale, è filippina e si chiama "Jollibee". Il primo punto vendita è stato inaugurato lo scorso 29 settembre in via Ottaviano, a pochi passi dalla fermata metro omonima e da piazza del Risorgimento.

Jollibee è una catena fast food che ha 1200 locali in tutto il mondo. In Italia si tratta della seconda apertura. L'inaugurazione in via Ottaviano è stata una festa emozionante per la comunitá filippina, poiché per molti Jollibee rappresenta il fastfood d'infanzia. Presenti all'apertura anche tanti romani incuriositi dalla novità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery