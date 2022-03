Johnny Rockets, il ristorante americano che dal profondo west è arrivato a Roma

È arrivato in Italia nel 2016, ma conta già 6 locali e non ha nessuna intenzione di fermare la sua crescita. Si tratta di Johnny Rockets, il brand di ristorazione ispirato all’American diner nato a Los Angeles nel 1986 e portato in Italia dalla famiglia Groppetti di Brescia (nella persona dell’imprenditore Giangiacomo Groppetti e dello zio Bruno Saiani). Una realtà che il Covid-19 non ha fermato e che è arrivata anche nella Capitale.

Partito da Roncadelle e Lonato, in provincia di Brescia, raggiunto Arese (Milano), il ristorante americano ha aperto anche nella Capitale, nei centri commerciali di Euroma2 e Maximo, per poi arrivare a Curno (Bergamo) con prossime aperture a Milano, Bologna, Verona, Firenze, Napoli, Torino.

Quello di Johnny Rockets è un successo che conta 17 milioni di hamburger, 8 milioni di shakes e 4.000 tonnellate di patatine fritte vengono serviti ogni anno da una parte all’altra del globo nei suoi 350 ristoranti. Il marchio in Italia vuole puntare sulla qualità, con attenzione per la filiera, aspetti sempre più importanti per i consumatori. Il 62% degli italiani ha ormai cambiato il modo di intendere la spesa e l’alimentazione, orientandosi in misura crescente verso cibi salutari e vegetali; il 43,8% degli italiani, inoltre, ha mostrato la disponibilità a sperimentare sapori nuovi e a preferire nel complesso prodotti di provenienza locale.

Da Johnny Rockets il pane è un classico brioche bun preparato quotidianamente da fornerie artigianali italiane partendo da una ricetta 100% USA che risulta particolarmente soffice, con una alveolatura ben proporzionata e un avvolgente retrogusto di burro che si sposa perfettamente con ogni preparazione. La carne viene selezionata da allevamenti del nord Europa e lavorata in Italia, sempre fresca e mai surgelata, porzionata a mano ogni giorno, nel pieno rispetto della filosofia Johnny Rockets “Fresh never Frozen”. Le abbondanti insalate sono disponibili in varie versioni, possono essere composte a piacere, con base pollo grigliato oppure crispy. Ci sono poi gli shakes montati a mano, altro fiore all’occhiello di Johnny Rockets, nati da un cremoso gelato alla vaniglia arricchito con topping di alta qualità e frutta fresca.

E a tutto ciò si aggiunge un’attenzione ancora più spiccata verso la sicurezza, la pulizia e la trasparenza nelle preparazioni. Valori che oggi sono ancora più importanti e che Johnny Rockets sostiene da tempo. Non a caso, ha realizzato un vlog con Mocho, tra i più seguiti food blogger amanti di fast food, portando così i clienti nel “dietro le quinte” dei suoi locali, tra piastre fumanti e friggitrici bollenti, mostrando tutta la cura e la sicurezza con cui vengono creati i suoi mitici hamburger.