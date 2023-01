Jacopo Mercuro, il pizzaiolo romano porta i suoi supplì a Masterchef

"Abbiamo invitato chi ha trasformato queste semplici crocchette di riso in capolavori culinari. Un ragazzo di 30 anni che con la sua 180 grammi pizzeria Roma si è imposto sulla scena italiana e mondiale". Con queste parole Antonino Cannavacciuolo ha presentato ai concorrenti di Masterchef Italia Jacopo Mercuro.

Il pizzaiolo romano è stato ospite speciale dell’Invention Test della sesta puntata del cooking show in onda su Sky, che ha avuto come filo conduttore la preparazione dei supplì.

"Recentemente ha vinto il premio per la miglior proposta di fritti nella 50 Top Pizza of World, prima guida italiana e internazionale sulle migliori pizzerie al mondo", ha detto chef Giorgio Locatelli. "Qui ha portato tre esempi di come trasformare un supplì", ha aggiunto Bruno Barbieri lasciando la parola a Jacopo Mercuro.

Jacopo Mercuro a Masterchef

Lo chef pizzaiolo di 180 grammi pizzeria romana, con doppia sede a Tor de Schiavi e Villa Gordiani, ha esposto agli aspiranti chef le sue tre idee creative di supplì. La prima è stata "Coda alla vaccinara": "Ci avviciniamo alla tradizione romana, una mezzamanica, una coda alla vaccinara e una panatura al cacao, il pecorino sopra e un coulis di sedano, carota e cipolla", ha spiegato Mercuro.

Poi è stata la volta della "Sfera bruciata": "panatura di cipolla bruciata, all'interno un tonnarello, una crema di piselli, guanciale e parmigiano reggiano". Per finire Poi un'ultima proposta completamente staccata dalla tradizione romane: "L'unica cosa che rimane a Roma è la forma del sanpietrino. Un ripieno di noodles, zucchine, carote, funghi shiitake, zenzero e sesamo nero".

I concorrenti di Masterchef hanno dovuto cimentarsi nell'arte del supplì, prendendo spunto dalle creazioni di Jacopo Mercuro ma sprigionando la propria fantasia.