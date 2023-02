Inzuppo, approda a Roma la colazione "latte e biscotti" come a casa

Ricordi d'infanzia, biscotti da inzuppare nel latte o ciotole strapiene di cereali. E' la colazione confortevole di casa che, però, arriva al bar grazie al progetto Inzuppo. Il format, ideato da tre giovani (Mattia Ponzano, Gian Luca Comandini e Marco Napoli) ha debuttato prima a Milano ed ora è approdato anche nella Capitale, precisamente a piazza Istria.

L'obiettivo di Inzuppo è quello di conciliare l’esigenza di fare colazione fuori casa con la ritualità di questo momento. I clienti potranno comporre qui la loro colazione o merenda grazie a decine di opzioni.

Alla base c’è la scelta tra diversi tipi di latte, compresi quelli di origine vegetale, e ingredienti da inzuppare: cereali provenienti da ogni parte del mondo, introvabili in Italia, biscotti e creme artigianali dai gusti inediti, dolci da forno, donuts americane e una vasta scelta di prodotti anche per i celiaci. Il tutto servito in una bowl che può essere consumata nel locale (20 posti interni più il dehors) oppure mangiata dove si vuole, grazie al packaging d’asporto, rigorosamente per due.

“A Milano, abbiamo volutamente lanciato Inzuppo un po’ in sordina, quasi come un gioco, una scommessa, ma l’effetto passaparola e la grande risposta social hanno portato ad un successo immediato e alla formazione di una vera e propria community di fedelissimi. A quel punto abbiamo deciso di replicare la formula su tutto il territorio nazionale - sottolinea Mattia Ponzano, imprenditore classe 1989 e founder di Inzuppo - con l’obiettivo di aprire 10 store in diverse città italiane entro il 2024, anche in franchising. Un nostro target di riferimento è di sicuro anche il mondo uffici, poiché anziché consumare la propria colazione in modo triste e solitario davanti alla macchinetta del caffè aziendale, da adesso in poi sarà possibile prendere una box Inzuppo e condividerla con colleghi ed amici, alleggerendo stress e tensione lavorativa”.

Da Inzuppo si paga anche in criptovalute

Oltre alle importanti novità sul versante food, Inzuppo, forte dell’imprinting innovativo portato da Gian Luca Comandini, noto imprenditore e divulgatore tecnologico, ha deciso di introdurre un’altra peculiarità: “Abbiamo pensato di abilitare lo store di Roma, così come il locale di Milano e gli altri che seguiranno, al pagamento con criptovalute - ha detto Comandini - sono stato tra i primi a credere nell’innovazione digitale e nella finanza tecnologica in ogni ambito e ho voluto che anche Inzuppo potesse trasmettere questi valori e queste idee, per aprirci a un nuovo target di clienti oltre a darci una dimensione più d’avanguardia e vicina alle generazioni future”.

Il latte e i biscotti si ritrovano anche negli arredi da Inzuppo: le pareti chiare che ricordano il latte, le forme morbide simboleggiano le chiazze delle mucche, le sedute color biscotto rimandano ai cookies e poi c'è la grande libreria espositiva piena di scatole di cereali colorate. "L'ambiente è caldo - spiega Bianca Degl’Innocenti, designer che ha seguito lo store romano - per mantenere la sensazione di casa e la tranquillità del risveglio".