Ineo, c'è un nuovo tempio gourmet al centro di Roma (dentro un hotel 5 stelle)

"Ineo", dal latino "nuovo inizio", è questo il nome del nuovo ristorante gourmet pronto ad aprire le porte all'interno dell'Anantara Palazzo Naiadi, hotel cinque stelle, punto di riferimento nell’ospitalità di lusso nel cuore di Roma.

Alla guida c'è l'Executive Chef Heros de Agostinis, nato a Roma ma di vocazione internazionale, pronto a condurre gli ospiti in un viaggio emozionale tra cibi e culture diverse e meravigliose.

Al ristorante Ineo si accede dall’ingresso esterno, sotto gli archi di Piazza della Repubblica e si entra in una location dove il design elegante e contemporaneo è grande protagonista. Ventotto coperti con una raffinatissima mise en place con porcellana di Limoges e posaterie in argento firmate Christofle.

Lo chef Heros de Agostinis vanta oltre 25 anni di esperienza all’estero in ristoranti pluristellati e hotel cinque stelle lusso, avendo lavorato per molto tempo a fianco del famoso e pluristellato chef Heinz Beck, suo mentore, e altresì come parte della brigata dei più grandi e rinomati chef, quali Joel Robuchon, Heinz Winkler e Marc Veyrat. Ama definire la sua cucina un “metissage” dove si intrecciano gli aromi, i profumi e le spezie dei territori in cui ha vissuto, sia a casa che nei suoi viaggi, la curiosità, la voglia di viaggiare e di entrare in contatto con le culture sono caratteristiche che fanno parte della sua filosofia di vita e ispirano anche la sua cucina.

La sua ideazione creativa prende spunto principalmente dalle materie prime dei mercati che ha esplorato e continua ad esplorare in giro per il mondo, primo tra tutti quello più vicino a casa: il mercato Esquilino di Piazza Vittorio Emanuele a Roma, il quartiere multietnico della città per eccellenza. Heros trae ispirazione dal contesto che lo circonda in modo istintivo e libero, creando piatti che lo contraddistinguono, ma che si prestano a continue evoluzioni: il suo menù è caratterizzato da costante dinamismo e innovazione. Tra i nuovi piatti signature del menù degustazione ‘Il Viaggio di Ineo’: il crudo di gamberi rossi con ceviche di mandarino, olio al dragoncello e peperone crusco, spaghetti cotti in un ristretto di coniglio, alghe e caviale di salmone, la sella di capriolo ai pepi, cavolfiore, capperi e uva sultanina o il soufflè al lampone, rabarbaro e cioccolato bianco.

Parlando della sua cucina Heros afferma: “Sono molto orgoglioso di poter comunicare, attraverso la mia cucina, l’autenticità e l'unicità di ogni singolo ingrediente e così come altrettanto autentico è un momento di condivisione con dei piatti che uniscono e parlano al mondo. Tornare a Roma significa tornare a casa e riscoprire con occhi nuovi le mie tradizioni.”