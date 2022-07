Lana, in cima all’ex lavatoio di Ostiense apre un nuovo cocktail bar

Lungo Via del Porto Fluviale, arriva un nuovo punto di riferimento della movida romana in cima a quello che un tempo era un lavatoio lanario. Da qui prende il nome "Lana", il nuovo cocktail bar sul rooftop di GUS.

GUS è l'acronimo di Gasometer Urban Suites, di proprietà della Famiglia Sonnino che, cinque generazioni fa, costruì l’intero edificio. Alessio incarna l’ultima generazione e, in qualità di direttore, guida la struttura ricettiva; qui, dagli anni ‘20 fino ai ‘90, hanno lavorato e dormito le operaie della fabbrica di lana (circa 100 donne), che sono ricordate negli scatti dell’archivio fotografico esposti nella reception.

Il locale ha un affaccio completo sul Gazometro. Dopo una curata ristrutturazione, che non ha snaturato l’anima del luogo, l’Aparthotel è stato aperto nel 2018 tra elementi di ferro e legno in stile industrial-chic, ripresi anche nell’ultima ala inaugurata, quella della terrazza da 250 mq2. La bellezza dei suoi interni colpì il regista Ferzan Özpetek, che qui ambientò alcune del film “Le Fate Ignoranti” ed è probabile che, in futuro, sia la vista mozzafiato dalla sommità dell'edificio ad ispirare qualche altro regista di fama internazionale.

Monte dei Cocci, Colle Aventino,Testaccio e la zona di Monteverde: è proprio sulla terrazza che regala questo panorama, che nasce Lana, spazio en plein air in cui l’attenzione viene subito catturata dall’imponente bancone lungo sei metri e dalla bottigliera in ferro, custode di una ricercata e ampia scelta di spiriti pregiati.

Tutti i giorni, dalle 18, si inizia con l'aperitivo. A coordinare la miscelazione il giovane Bar manager Nicolò Certelli che, oltre ai grandi classici, ha introdotto una cocktail list molto estiva, dal sapore quasi vacanziero. Spicca il Cashmere Daiquiri a base di rum al cocco, fake lime ed una spuma alla mandorla che ricorda la sofficità della stoffa, ma anche del Tosato che usa amaro Formidabile, succo di pompelmo e birra, mentre per un sorso più raffinato c’è il Vigogna G&T, un twist sul gin tonic, dai sentori agrumati, che diventa ancora più effervescente grazie al perlage dello Champagne. Presenti anche i Mocktail (Ginger-Rosato-Purple Palomito), freschi, dissetanti e senza gradazione alcolica. A sostanziare la proposta ci pensa la cucina con alcuni piatti di stagione, dal sapore italiano: Bocconcini di pollo alla cacciatora e l'insalata di farro con zucchine e salmone; l’ingrediente di punta del menu è però la melanzana, presente nei Ravioli con pachino, stratificata nella Parmigiana o, come ingrediente assoluto, nelle Polpette vegetariane servite su letto di hummus.