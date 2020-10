Pranzo su Trinità dei Monti: lo "stellato" risponde al Covid aprendo nel weekend

Non c'è tempo da perdere, è tempo di riorganizzarsi per poter lavorare e offrire un servizio al cliente, nonostante le restrizioni che l'ultimo dpcm impone. Vale anche per Roberto Wirth, proprietario e General manager dell’Hotel Hassler, che ha deciso di affrontare questo momento storico aprendo il ristorante Imàgo all'interno del lussuoso hotel della Capitale a pranzo nei giorni di sabato e domenica, dalle 12,30 alle 18.

“I tempi che stiamo vivendo – spiega Roberto Wirth - sono difficili da interpretare ma l’Hassler, forte della sua lunga storia, è qui per offrire sempre l’eccellenza. Così, con lo chef Andrea Antonini ho deciso di aprire le bellezze di Imàgo all’ora di pranzo del fine settimana, perché sia sempre un’emozione arrivare qui e rimirare la meravigliosa Roma. Durante la settimana, l’Hassler Bistrot e il Palazzetto, guidati dallo chef Marcello Romano, saranno aperti fino alle 18.00 e proseguirà il loro cammino gastronomico tra i profumi di stagione. L’Hassler è sempre pronto ad accogliervi!”.

Una nuova e inedita veste, quella che il ristorante a picco su piazza di Spagna e Trinità dei Monti assumerà da oggi in poi, dando modo, per la prima volta nella stagione autunnale, ai clienti, di pranzare, fare una pausa thè o caffè con una vista mozzafiato sulla Città Eterna.

Roma si lascerà guardare, mentre sul tavolo arriveranno i piatti del menu stagionale dello chef Antonini. Imàgo ha appena ricevuto il riconoscimento delle 3 Forchette dalla Guida Ristoranti del Gambero Rosso di Roma 2021, entrando nell’empireo della cucina italiana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nuova fascia diurna sarà caratterizza dal menu autunnale articolato in una proposta à la carte o guidata in un percorso degustazione da 3 o 6 portate. Ciascuna voce del menu è tripartita e si inizia con l’entrée che si divide in vegetariana, di mare o di carne, a cui seguono i tre primi come i Ravioli, scampi, cime di rapa e limone, gli Spaghetti con vongole, cetrioli di mare e pomodoro o il Risotto porcini, nocciole e fegati. Tra i secondi immancabile il Piccione nella versione invernale con camomilla 2.0, un signature di Antonini, il Coniglio alla cacciatora e il Branzino, funghi, alghe e tartufi. I dessert rappresentano un po’ un dolce del ricordo, perfetti per concludere in dolcezza il pranzo: c’è una Millefoglie, grano saraceno e more selvatiche, e ancora Ricotta, pere e cioccolato oppure la Torta della nonna.