Iginio Massari sbarca nella Capitale: panettoni (e non solo) nello store romano

Iginio Massari sbarca a Roma. Ad annunciarlo sui social network il maestro italiano della pasticceria:"Da oggi Pop up presso la Stazione Termini di Roma", ha scritto il pastry chef su Facebook e Instagram.

L'insegna “Iginio Massari Alta Pasticceria”, da oggi - 10 novembre - spicca nel viale centrale della stazione, non passando inosservato ai viaggiatori. Un temporary store in cui si potranno acquistare panettoni classici, panettoni al cioccolato, pandoro, praline, biscotti, gelatine e macarons, fa sapere il pasticcere.

La notizia ha inevitabilmente fatto andare in visibilio i followers romani di Iginio Massari: "Bellissima notizia", scrive qualcuno. "Maestro...arrivo", scrive qualcun altro, non vedendo l'ora di poter finalmente acquistare, a Roma, il panettone del mastro pasticcere più famoso d'Italia.

In tanti, inoltre, chiedono per quanto resterà a Roma il pop up shop, ma al momento sulla permanenza del box di Iginio Massari alla Stazione Termini non ci sono ulteriori informazioni.