I Love Poke, un angolo di Hawaii apre a Prati

Ha aperto il 2 giugno a Roma I Love Poke, l’healthy-food concept che per primo ha fatto conoscere in Italia l’originale poke hawaiano.

In via Leonina 68, nel cuore del vivace e creativo Rione Monti, un vero e proprio angolo di Hawaii grazie a un coloratissimo giardino interno con palme, sedute e tavolini che ricreano l’atmosfera rilassante e vacanziera di una spiaggia del Pacifico.

“Siamo molto felici di aver aperto finalmente a Roma – commentano i founder Rana Edwards e Michael Nazir Lewis – la pandemia ha purtroppo ritardato molti cantieri costringendoci a rivedere i nostri programmi di sviluppo, ma ora guardiamo al futuro con ottimismo. Siamo fiduciosi sull’accoglienza del pubblico romano: anche se Roma ha una grande tradizione gastronomica, sappiamo che è aperta alle novità e speriamo potrà apprezzare la nostra proposta.”

L’apertura romana, la sedicesima per I Love Poke dall’inizio dell’anno, porta a 36 il totale degli store sul territorio nazionale: numeri che danno la misura del successo di questo format che ha reso il poke il food trend del momento.

L’intuizione di portare per primi in Italia il piatto hawaiano diventato ormai una tendenza globale, si deve appunto a Rana Edwards e Michael Nazir Lewis che, dopo una vacanza in California nel 2016, decisero di aprire a Milano la prima pokeria con il marchio I LOVE POKE: era l’ottobre 2017 e si inaugurava così una tendenza che in meno di quattro anni ha conquistato decine di migliaia di estimatori.

“Quando ho scoperto il poke in California – racconta Rana Edwards – ne sono stata estremamente entusiasta perché come concept soddisfaceva appieno la formula che avevo sognato: fresco, sano, veloce e personalizzabile secondo il gusto di ognuno. Credo sia proprio questa la ragione del successo del nostro poke: un fast food in chiave healthy, che combina ingredienti hawaiani e sapori mediterranei, e dunque perfetto per chi è attento alla propria forma fisica e al benessere.”

Come spesso accade, le grandi idee nascono da bisogni concreti: è infatti a Rana – newyorkese, laureata con lode in Farmacologia, un Dottorato in Chimica Farmaceutica e un Master in Nutrizione ad Harvard – trasferitasi a Milano per conseguire un dottorato di ricerca in Nanobiomed, che va il merito di aver diffuso in Italia il suo cibo preferito: il salutare mix di cereali, proteine, ortaggi e frutta pensato per fornire il giusto apporto di nutrienti e calorie a chi è attento al benessere e alla propria forma fisica.

Un piatto salutare e leggero, ma anche appetitoso che coniuga due aspetti della nutrizione solo apparentemente inconciliabili, il fast e l’healthy, e che I Love Poke ha fatto conoscere e apprezzare in tutta Italia grazie alla grande competenza scientifica in campo nutrizionale di Rana Edwards.

Oggi I Love Poke è una realtà imprenditoriale importante con oltre cento dipendenti (fra addetti in store e personale di back office) con un’età media che non supera i 25 anni, ed è l’unica “catena” ad avere un centro unico di produzione di 1.500 mq alle porte di Milano con una dozzina di addetti per la preparazione di salse e marinature, ma soprattutto per la lavorazione del pesce che viene acquistato fresco da fornitori selezionati e in pochissime ore pulito, porzionato (poke significa letteralmente “cubettato”) e abbattuto per essere spedito congelato a tutti i punti vendita in Italia, ad assoluta garanzia di freschezza, qualità e sicurezza alimentare.

“Distribuiamo oltre 300mila bowl ogni mese – conclude Rana Edwards – e ognuna di loro viene preparata con materie prime fresche, genuine e stagionali. Con l’aiuto del nostro chef abbiamo ideato delle salse e delle marinature segrete per avvicinare il poke al 'palato' italiano.”