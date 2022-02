Viaggio tra le Alpi nel cuore di Roma: l'esperienza "ad alta quota" in centro

Hotel Eden, albergo 5 stelle lusso di Dorchester Collection, ospita sulla terrazza de Il Giardino Ristorante il pop up di Veuve Clicquot, per vivere un'esperienza gourmet da alta quota.

Tutti i giorni dalle 12 alle 22 fino a fine marzo è possibile intraprendere un viaggio da Reims a Roma, che evoca la prima spedizione della Maison avvenuta in Italia nel 1772, tra le vette invernali a bordo di un vagone dal sapore vintage: nella terrazza esterna del ristorante, due intime cabine firmate Veuve Clicquot, ispirate alle carrozze di un treno che attraversa le montagne, trasportano gli ospiti sulle alte cime delle Alpi.

Oltre alle cabine, comode poltroncine esterne con coperte per scaldarsi perfette per un aperitivo, sono il luogo ideale per ammirare la splendida vista della città che offre il rooftop dell’albergo, sorseggiando un calice di champagne. Il menù dell’esperienza, accompagnato da una selezione di Cuvée Veuve Clicquot, è firmato dall’Executive Chef di Hotel Eden Fabio Ciervo e propone piatti dal gusto alpino. Si inizia con Fonduta Valdostana con patate; come primo, Canederli con consommé aromatizzato con abete; per secondo, Stracotto di maiale, polenta taragna, funghi misti e tartufo nero. Per concludere, il dolce è uno Strudel con mela annurca e rum invecchiato.

Hotel Eden, insieme alla storica Maison de Champagne che quest’anno celebra 250 anni di solarità, grazie al costante dialogo tra passato e presente, offre così ai suoi ospiti un angolo di montagna in centro città.