Healthy Color, il fast food di Sfera Ebbasta raddoppia: dove aprirà il secondo locale

Dopo il successo in zona Prati, il coloratissimo healthy food pronto al bis nella Capitale

Dopo neanche 4 mesi dal suo arrivo nella Capitale, Healthy Color, il fast food del cantante Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon annuncia il bis nella Capitale.

I primi di febbraio l'apertura in via Leone IV ha fatto furore. Interminabile la fila di giovani curiosi di entrare nel ristorante. E ora l'annuncio del raddoppio in zona San Giovanni.

Come si legge sui canali social di Healthy Color, il secondo locale capitolino aprirà a giugno in via Gallia 232.

Cos'è Healthy Color

Healthy Color è un coloratissimo healthy food che ha come alfiere l'idolo dei teenager, Sfera Ebbasta, affiancato da Andrea Petagna e Marcelo Burlon, due nomi ben noti nel mondo del calcio e della moda. La filosofia del locale è sempre rivolta al green e alla sostenibilità, non a caso l’healthy fast food ha lanciato una linea originale di packaging monouso eco-friendly e la Healthy Water, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

Fiore all'occhiello del locale sono i pokè "diversi da tutti gli altri - assicurano i proprietari - per il loro profumo e sapore unico, dato da una rivisitazione del piatto di origine hawaiiana in chiave mediterranea”.

Non si tratta però di una semplice pokeria: Healthy Color è un vero e proprio healthy fast food, con un ampio menù che offre una scelta variegata anche di Burger di salmone, tonno, pollo al curry e fassona così come di wrap, insalate, tartare e, per i palati più golosi, anche di pancake e ice cream “0" calories.