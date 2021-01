Healthy Color, apre a Roma il fast food "sano" di Sfera Ebbasta, Petagna e Marcelo Burlon

Il coloratissimo healty fast food sbarca nella Capitale: "Mangiare sano non è mai stato così colorato". Tutto su menù, orari e delivery del nuovo locale di Prati

Healthy Color apre a Roma: il fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon, approda ufficialmente nella Capitale.

Healthy Color apre a Roma

Healthy Color aprirà il 3 febbraio a Prati. Le tre vetrine di via Leone IV non lasciano dubbi: “Ciao Roma” - si legge su quella centrale, sfondo coloratissimo e i volti di Sfera Ebbasta, Petagna e Burlon come testimonial. Non potrebbe essere altrimenti.

“L’idea di Healthy Color è chiara: mangiare sano non è mai stato così colorato, c’è un modo per far felice il proprio organismo e il proprio palato allo stesso tempo” - dicono i tre pronti a tuffarsi nel mondo della ristorazione. La loro è coloratissima e “sana”.

Healthy Color: il fast food di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon

Healthy Color, questa la filosofia, significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma anche verso il pianeta. Con uno sguardo sempre rivolto al green e alla sostenibilità, l’healthy fast food ha lanciato una linea originale di packaging monouso eco-friendly e la Healthy Water, l’acqua di Healthy Color confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.

Healthy Color a Roma: non una semplice pokeria

I poke di Healthy Color, assicurano, “sono diversi da tutti gli altri, per il loro profumo e sapore unico, dato da una rivisitazione del piatto di origine hawaiiana in chiave mediterranea”.

Non si tratta però di una semplice pokeria: Healthy Color è un vero e proprio healthy fast food, con un ampio menù che offre una scelta variegata anche di Burger di salmone, tonno, pollo al curry e fassona così come di wrap, insalate, tartare e, per i palati più golosi, anche di pancake e ice cream “0" calories.

Healthy Color a Roma: orari e menù

Inoltre, Healthy Color Roma è aperto con orario continuato anche nel pomeriggio con il servizio di Healthy Bar: caffè, cappuccini colorati alla curcuma, alla barbabietola o alla spirulina, tisane, centrifughe e tante altre sfiziosità son pronte ad accogliere i clienti nelle ore centrali della giornata. A disposizione anche un servizio Wi-Fi gratuito.

Healthy Color: servizio delivery

Mangiare da Healthy Color è un’esperienza, soprattutto se instore. Ma anche ordinando da casa, con il servizio di delivery offerto in esclusiva da Uber Eats, si viene travolti dai colori del packaging studiato nei minimi dettagli per ogni piatto del menù. Oltre al food, Healthy Color è unico nel suo genere per un design e un impatto visivo degli store fuori da ogni immaginazione: un vortice di colori e geometrie accoglie i clienti al loro ingresso nel ristorante, grazie all’opera degli street artist Motorefisico, all’attenta progettazione dell’architetto Antonio Zonfrillo e la forte identità del format e del brand ideato e sviluppato dalla Zon Productions.