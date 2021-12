Inaugura Harbour Bistrò, un nuovo ristorante di pesce a Ponte Milvio

A Ponte Milvio apre Harbour Bistrò, un nuovo ristorante di mare in via Flaminia 498. Una nuova apertura voluta da tre giovani titolari, Nicholas Sarno, Eleonora Zirilli e Fabrizio Sannino, che condividono la mission di coniugare la cucina di pesce a un cocktail bar con molteplici scelte tra distillati, vini e bollicine.

Harbour Bistrò comprende uno spazio esterno, coperto e riscaldato, con 20 posti a sedere e una sala interna con circa 30 coperti. La cucina, invece, è un ambiente separato ma aperto da una finestra che affaccia su una saletta privata, che conta qualche posto a sedere in più. Lo chef è Alessio Pitacci, che vanta 25 anni di esperienza nelle cucine: “Mi sono formato nel ristorante della mia famiglia - racconta lo chef - e pur avendo solo 38 anni ne ho trascorsi ben 25 nelle cucine.

Per acquisire esperienza ho viaggiato molto e per alcuni anni la mia carriera si è svolta all’estero, soprattutto in America Latina, terra d’ispirazione oggi per la creazione dei miei piatti. Amo cucinare bene, con attenzione ai particolari per questo mi piace cucinare per poca gente. Non amo i grandi ristoranti ma quelli che più che sulla quantità investono sulla qualità”.

Nel menù spazio a una grande varietà di rivisitazioni dello chef, dal tagliolino di grano saraceno con tonno, pomodoro secco e menta al profumo di lime, alla frittura di calamari servita con guacamole e la catalana d’astice con riduzione al vino barolo. Possibilità di incontrarsi al Bistrò anche per un aperitivo, per il quale si potrà scegliere tra Tapas di guacamole con cipolle appassite e accompagnata con carpaccio al salmone, Tapas con polpo rosticciato su vellutata di cannellini al rosmarino, tapas con tonno al vapore e salsa argentina, ceviche di gambero rosa con passion fruit e chips di platano.

Un’altra delle creazioni dello chef riguarda il dessert, con la possibilità di concludere il pasto con la pera cotta a bassa temperatura con sorbetto alla pesca e noce di polvere caramellata.

L’Harbour Bistrot è aperto dal martedì al sabato, dalle 18 alle 2, mentre la domenica dalle 12.30 alle 15. Chiuso il lunedì.