Halloween, i dolci più originali e spaventosi nelle pasticcerie di Roma

C'è chi ama Halloween per le feste da brividi e va a caccia di eventi in città. C'è, poi, chi ha meno interesse per i party in maschera e streghe, zucche, zombie e fantasmi preferisce cercarli su torte e biscotti.

Sì, perché da quando Halloween è ufficialmente entrato nel nostro calendario, tante pasticcerie hanno pensato bene di sbizzarrirsi, di dare spazio alla creatività con proposte che fanno venire l'acquolina in bocca. Dai biscotti alle torte, fino ai cioccolatini e alle meringhe a tema: dolci belli da vedere e buoni da mangiare. A volte ci si trova davanti a vere opere d'arte terrificanti, tutte da gustare.

Voglia di puntare tutto sul dolcetto e meno sullo scherzetto questo 31 ottobre? Ecco alcuni dolci di Halloween da provare nelle pasticcerie di Roma e dintorni:

Biscotti di Halloween

Biscotti a tema Halloween di Mono

Qualche biscottino a tema Halloween è proprio ciò che ci vuole per festeggiare con un tocco dolce la notte più paurosa dell'anno. Officina dolciaria Woods (in via Pasquale Alecce 31) propone dei biscottini di pastafrolla ricoperta di pasta di zucchero a tema zucche,ragnatele e teschi.

La pasticceria in zona Prenestina propone anche meringhe artistiche su stecco che rapiranno soprattutto i più piccoli. Spazio, inoltre, alle creazioni di cioccolato, con gatti malefici,urlo di Munch, zucche e ragni malefici in vari formati.

Biscotti a volontà anche nella Pasticceria Mono in via Anagni 82-84. Qui si possono acquistare dei biscotti di frolla ricoperti di pasta di zucchero con diversi soggetti: zucca, fantasmino, cappello strega, calderone magico e pipistrello. Oltre ad essere buoni (RomaToday li ha provati personalmente) sono anche molto belli da regalare: i soggetti a tema Halloween sembrano dipinti.

Cupcake e cappuccini da brividi

Spoooky cappuccino e biscotti di Halloween da Bakery House

In tutti i Bakery House di Roma Halloween è già arrivato. Fino al 1 novembre, nei punti vendita romani si troveranno solo prodotti da brivido: biscotti in frolla ricoperti di cioccolato dalla forma spaventosa, cupcakes e brownies originali con decorazioni in pasta di zucchero, spoooky cappuccino a base di gum nero, Oreo sbriciolato e uno “schifosissimo” verme gommoso e, il 1 novembre, la settimana di Halloween si concluderà con il "Festivity Brunch": tante proposte dolci e salate dal menu alla carta dalle 9,30 alle 16.

Una sacher di Halloween

Se siete molto golosi, la proposta di Halloween da non perdere è la Sacher a tema proposta da Madeleine, Salon de gastronomie (via Monte Santo 64). Per l'occasione, la torta è stata rivisitata ad arte con zucca, cioccolato e arancia. Nella pâtisserie non mancheranno, inoltre, macarons con zucca e zenzero, biscotti decorati, simil baci di dama, farciti con la nocciola e dalle forme “mostruose” della zucca, della strega e dei fantasmini. La proposta è firmata da Francesca Minnella, la giovane e talentuosa pastry chef di Madeleine.

Torte e gelati a tema

Le vetrine della Pasticceria D’Antoni (via Dino Penazzato 83,), laboratorio artigianale a conduzione familiare del quartiere Collatino, sono gremite di zucche di marzapane, fantasmi e cappelli da strega in pasta da zucchero, ma anche biscotti di frolla e occhi di bue a tema scheletro. Non mancano le monoporzioni di Halloween: una zucca che nasconde una mimosa aromatizzata con un “sanguigno sciroppo” all’amarena e un' ironica bara “personalizzabile” realizzata con un bisquit al cioccolato e crema alla? gianduia.

Per i più golosi c'è una finta linea di gelati, tra coni con cialda di cioccolato, ripieni di un soffice impasto tartufo, crema di nocciola e smarties sormontati da un lenzuolo di pasta di zucchero e i magnum, con lo stesso ripieno, ricoperti di cioccolato bianco o fondente. Gli amanti delle torte classiche potranno trovare la famosa Sacher di D’Antoni, decorata a tema per l’occasione e una Mimosa Ragno al gusto favorita sempre perfetta per ingolosire i più piccoli. Per i bambini, invece, è prevista una linea Piccoli Brividi: divertenti sacchetti di coloratissime gelatine.