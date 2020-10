"Roma e il meglio del Lazio": una guida premia i migliori ristoranti in piena pandemia

In piena pandemia, con il mondo della ristorazione in grande sofferenza e nuove restrizioni da poco entrate in vigore, il Gambero Rosso pubblica la sua Guida "Roma e il Meglio del Lazio 2021", con l'elenco dei migliori ristoranti della Capitale e dei suoi dintorni.

Ristoranti, trattorie, bistrot, birrerie nella guida locale che anticipa quella sui Ristoranti d'Italia prossimamente in uscita. Niente voti ma restano i simboli che contraddistinguono le guide della casa editrice enogastronomica. Forchette, gamberi, cocotte, bottiglie, mappamondi e con questi nuove simbologie per premiare l'asporto e il delivery, ormai entrate nella routine quotidiana di molte realtà ristorative della Capitale.

Di seguito l'elenco di tutti i ristoranti, le botteghe e i luoghi del gusto premiati dal Gambero Rosso a Roma e nel Lazio.

Tre forchette

Glass Hostaria – Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma

Il Pagliaccio – Roma

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino [RM]

La Trota – Rivodutri [RI]

Tre gamberi

Armando al Pantheon – Roma

Da Cesare – Roma

Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano [RM]

Il Casaletto – Viterbo

Tre bottiglie

Barnaba – Roma

Roscioli – Roma

Trimani Il Wine Bar – Roma

Del Gatto – Anzio [RM]

Tre cocotte

Spazio Niko Romito Bar e Cucina – Roma

Tre boccali

Open Baladin – Roma

L’Osteria di Birra del Borgo – Roma

Premi speciali

Il Gambero Rosso ha inoltre voluto assegnare dei premi speciali a:

Novità dell’anno

Carnal Morso Sabroso – Roma

Taki Off – Roma

Sintesi – Ariccia (RM)

Osteria di Maccarese – Fiumicino [RM]

Servizio di sala

Enoteca La Torre a Villa Laetitia – Roma

Servizio di sala in albergo

Adelaide dell’Hotel Vilòn – Roma

Proposta al bicchiere al ristorante

47 Circus Roof Garden – Roma

Proposta al bicchiere al wine bar

Rimessa Dopolavoro Gastronomico – Roma

Valorizzazione del territorio

Aminta – Genazzano (RM)

Miglior comunicazione digitale

Retrobottega – Roma

Roma con altri occhi - Premi Gruppo del gusto Associazione Stampa Estera

Trattoria | La Cisterna – Roma

Pizzeria | Gazometro38 – Roma

Trattoria | Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano [RM]

Bar Pasticceria | Bompiani – Roma

Frutta & Verdura | Alessandro, l’Ortolano Romano – Roma