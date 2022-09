Le migliori pizzerie di Roma e Lazio secondo il Gambero Rosso

E' stata presenta a Napoli, presso il Palacongressi Mostra D'Oltremare, lo scorso 22 settembre, la decima edizione della guida Pizzerie d'Italia di Gambero Rosso. Un decennio in cui lo scenario della pizza italiana è notevolmente cambiato e, soprattutto, a cambiare è stata la consapevolezza del valore del prodotto e del servizio.

Pizzerie d'Italia 2023, la guida

Dagli ingredienti base - farina, olio, mozzarella, pomodoro - alle tecniche di lavorazione frutto di ricerca e sperimentazione continua in nome di una pizza sempre più buona e sana, legata ai prodotti della terra, alla stagionalità e quindi sostenibile. A conferma della grande evoluzione in corso si può sottolineare che nella prima edizione del luglio 2013, sul podio con il massimo punteggio – con tre spicchi e tre rotelle - c’erano 25 pizzerie al piatto e 5 pizzerie al taglio; Oggi sul podio troviamo 96 pizzerie al piatto e 12 pizzerie al taglio. Il settore cresce, si evolve e migliora costantemente.

“Dieci anni: un traguardo importante per questa pubblicazione - ha affermato il presidente Paolo Cuccia - di edizione in edizione Gambero Rosso ha costantemente ampliato l’attenzione e la conoscenza di questo importante patrimonio, simbolo dell’italianità. Nella guida troverete 64 pizzerie italiane nel mondo, un’appendice a cui teniamo molto e che contribuisce a dare maggior risalto a quest’arte che valorizza la cultura delle eccellenze del nostro Paese".

"In questi dieci anni - ha aggiunto l’Amministratore Delegato Luigi Salerno - abbiamo visto un aumento delle pizzerie di qualità, grazie anche ad un pubblico sempre più attento, consapevole ed esigente. Una piccola nicchia di pizzaioli è stata in grado di fare strada ai tanti giovani che intraprendono questo mestiere, contribuendo alla crescita dell’intero comparto agroalimentare. Prodotti come la pizza hanno una funzione strategica per la diffusione e il successo del food&beverage Made in Italy nel mondo.”

Pizzerie d'Italia 2023: i premiati a Roma e nel Lazio

Arrivati all'edizione 2023 della famosa guida, dunque, non si arresta la voglia di far crescere sempre di più il mondo di impasti e lievitazione, così come il piacere di trovare in classifica vecchi nomi e nuove promesse. Succede anche a Roma.

Tra i premiati dalla guida Pizzerie d'Italia 2023 del Gambero Rosso, 13 sono nel Lazio.

Ad ottenere i Tre Spicchi sono:

Seu Pizza Illuminati

180g Pizzeria Romana

La Gatta Mangiona

Proloco DOL Centocelle

Qvinto

Sbanco

Proloco Pinciano

Tonda

Mater (Fiano Romano)

Ad ottenere le Tre Rotelle sono:

Pizzarium

Panificio Bonci

Lievito Pizza, Pane

Pizzeria Sancho (Fiumicino)

Riconoscimento speciale per aver ottenuto sempre tre spicchi o tre rotelle in questi dieci anni della guida a La Gatta Mangiona, Tonda (per i Tre Spicchi) e Pizzarium (per le Tre Rotelle).

Il Lazio si è distinto anche tra i Premi Speciali: nella sezione "Le pizze dell'anno - Premio speciale Sogni di Latte" a ricevere il riconoscimento è Pizza Dolce di Pucci e Manella a Formia (Latina) con la pizza di mele annurche (pizza ripiena con crema pasticcera e mele annurche caramellate, in uscita miele dei monti Aurunci, nocciola gentile Romana e zest di limone). Migliore carta delle bevande a Seu Pizza Illuminati.