Guida Michelin 2023: quali sono i ristoranti stellati di Roma e Lazio

Nel tardo pomeriggio di martedì 8 novembre, sulle colline della Franciacorta è stata presentata la Guida Michelin Italia 2023. L'evento, che premia la migliore qualità enogastronica del Bal Paese, ha assegnato nuove stelle, ne ha confermate tante altre, anche nella Capitale.

La premiazione si è svolta nel Relais Franciacorta alla presenza dei numerosi chef provenienti da Nord a Sud, ma tutti hanno potuto seguire la cerimonia via streaming, incrociando le dita e sperando nelle "stelle".

Le nuove stelle Michelin di Roma

Tra le novità stellate che hanno riguardato Roma nell'edizione 2023 della Guida Michelin Italia: Acquolina ed Enoteca La Torre hanno conquistato le "Due Stelle", Pulejo ha portato a casa "Una stella". Superando di poco i confini di Roma, sono i ragazzi di Sintesi a sorprendere e guadagnare un caloroso applauso del pubblico, conquistando, anche loro, "Una stella".

Le stelle confermate a Roma

Ci sono poi le conferme, non poche, per la Capitale: Tre Stelle Michelin confermate al ristorante La Pergola di Heinz Beck, Due Stelle confermate per Il Pagliaccio. Sono tantissimi, poi, i ristoranti a riconfermare "Una stella Michelin" nel Lazio.

A Roma sono: All'Oro, Aroma, Glass Hostaria, Idylio by Apreda, Il Convivio Troiani, Imàgo, La Terrazza, Marco Martini Restaurant, Moma, Per Me Giulio Terrinoni, Pipero Roma, Zia.

In provincia di Roma confermano la stella Il Tino (Fiumicino), Pascucci al Porticciolo (Fiumicino), Aminta Resort (Genazzano) e Antonello Colonna Labico (Labico). In provincia di Viterbo conferme per La Parolina (Acquapendente), in provincia di Rieti brilla La Trota (Rivodutri), in provincia di Frosinone, invece, è Colline Ciociare (Acuto) a tenere stretta la stella. Ci spostiamo, infine, in provincia di Latina, dove a confermare "Una stella Michelin" sono Mater1apr1ma (Pontinia) e Acqua Pazza (Ponza).

L'elenco delle Stelle Michelin a Roma e nel Lazio

TRE STELLE MICHELIN

Roma / San Pietro-Città del Vaticano - La Pergola

DUE STELLE MICHELIN

Roma - Acquolina N

Roma - Enoteca La Torre N

Roma - Il Pagliaccio

UNA STELLA MICHELIN

Acquapendente - La Parolina

Acuto - Colline Ciociare

Fiumicino - Il Tino

Fiumicino - Pascucci al Porticciolo

Genazzano - Aminta Resort

Labico - Antonello Colonna Labico

Pontinia - Mater1apr1ma

Ponza - Acqua Pazza

Rivodutri - La Trota

Roma - All'Oro

Roma - Aroma

Roma - Glass Hostaria

Roma - Idylio by Apreda

Roma - Il Convivio Troiani

Roma - Imàgo

Roma - La Terrazza

Roma - Marco Martini Restaurant

Roma - Moma

Roma - Per Me Giulio Terrinoni

Roma - Pipero Roma

Roma - Zia

Terracina - Essenza

Vitorchiano - Casa Iozzìa