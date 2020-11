Esce la Guida Michelin Italia 2021: a Roma brilla una nuova "stella"

"Ci siamo chiesti se quest’anno fosse il caso, visto lo stato delle cose, di uscire con la Guida Michelin, di presentarla al pubblico e di dare le nostre valutazioni sui grandi talenti di questo meraviglioso Paese. Una domanda lecita, che ha una sola risposta: assolutamente sì".

Con queste parole, oggi - 25 novembre 2020 - è stata presentata la 66esima edizione della Guida Michelin Italia, in occasione della quale sono state annunciate le nuove "stelle".

Nella guida, inoltre, ha fatto il suo debutto il nuovo pittogramma dedicato alla sostenibilità, la "stella verde", assegnato agli chef che promuovono una cucina più sostenibile.

"Mai come quest’anno vogliamo essere vicini ai protagonisti della Guida Michelin, le centinaia di Chef (e insieme a loro …..personale di sala, Sommelier, personale delle brigate), che ogni giorno con impegno e passione fanno dell’accoglienza e del gusto italiano una grande arte ammirata in tutto il Mondo".

Tra le 29 le novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in tredici regioni della penisola, figurano 3 new entry 2 stelle e 26 novità 1 stella, per un totale di 371 ristoranti stellati. Confermati tutti gli 11 tre stelle.

L’evento, trasmesso in Live streaming, è stato condotto da Petra Loreggian con la partecipazione di Federica Pellegrini che, in qualità di Ambassador Michelin, ha annunciato i nomi dei 13 chef ai quali è stato assegnato il simbolo della sostenibilità, la “stella” verde.

Tutti gli stellati di Roma e Lazio

E Roma e il Lazio spiccano tra le stelle Michelin della 66esima guida con grandi conferme ed entusiasmanti novità. In tutto si contano 1 ristorante tre stelle, 2 ristoranti due stelle e 27 ristoranti una stella.

Tra i nuovi ristoranti a conquistare la stella, ci sono anche due under 35 del Lazio: si tratta Antonio Ziantoni di Zia, a Roma (che ha anche vinto il Premio Michelin Giovane Chef 2021 by Lavazza) e Simone Nardoni di Essenza a Terracina (LT).

Di seguito l'elenco di tutte le stelle del Lazio