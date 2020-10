Una guida celebra il "rito del caffè al bar": tutti i premiati della Capitale

È stata presentata la 21esima edizione della guida Bar d’Italia di Gambero Rosso realizzata in partnership con Illycaffè. Un’edizione che celebra quel semplice ma fondamentale rito del caffè al bar. In questo difficile 2020, l’importanza dei bar e la possibilità, anche con limitazioni, di accedervi è stata recepita da tutti noi come una speranza di ritorno alla normalità.

La maggior parte dei bar, nonostante le pesantissime difficoltà economiche, durante il lockdown, ha dato prova di intraprendenza e lungimiranza: ristrutturazioni per ampliare spazi, potenziamento degli e-shop, innovativi servizi di asporto e delivery, nuove e coraggiose

aperture. Un bel segnale, celebrato anche attraverso la ventunesima edizione di Guida Bar d’Italia.

“Da sempre i bar sono sinonimo di italianità - dichiara il Presidente Paolo Cuccia - il settore ha dimostrato e continua a dimostrare un grande spirito di resilienza, di innovazione e voglia di mettersi in gioco con nuove formule che ci regalano un nuovo modo di vivere il rito del caffè al bar. Le Istituzioni devono, compatibilmente con la massima protezione per i lavoratori e i consumatori, proteggere questo comparto sia per gli aspetti occupazionali che per la importanza che rivestono nei consumi di qualità e nelle esigenze del pubblico”.

“Tutto il mondo Ho.Re.Ca. sta vivendo un momento di crisi - ha aggiunto l’Amministratore Delegato Luigi Salerno - ma da questo momento stanno nascendo nuove idee, nuove possibilità e una nuova visione per il futuro. I premiati della guida Bar d’Italia sono l’emblema di questa trasformazione. Come Gambero Rosso ci impegniamo a supportare i professionisti del settore in questa nuova quotidianità, in cui il bar è e deve continuare ad essere un punto fermo della nostra routine".

I premiati

Anche nella Guida Bar d'Italia 2021, la Lombardia si conferma al vertice con 10 locali premiati, seguono Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna con 5, Toscana e Puglia con 3, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sicilia con 2. Un locale sul podio per Marche, Lazio, Abruzzo e Campania.

Gambero Rosso e illycaffè, inoltre, in questa annata così particolare, hanno pensato per Guida Bar d’Italia 2021 ad un’edizione speciale del premio, fortemente legata alla congiuntura attuale. Un premio riservato a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza. Per selezionare i nominativi, sono state coinvolte alcune delle “stelle” e alcuni esercizi premiati una o più volte come bar dell’anno: nessuno meglio di loro, protagonisti sul campo, poteva avere “le carte in regola” e la sensibilità per selezionare i nominativi giusti. Con un bellissimo gioco di squadra sono stati scelti tre diversi bar: tre storie diversissime fra loro (due al nord in regioni particolarmente colpite dal Covid-19 e una al sud) ma fortemente simboliche.

Premi anche ai migliori bar all'interno di hotel, ai migliori cocktail bar e a quei locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi. Tra questi anche alcuni bar della Capitale.

Guida Bar d'Italia 2021, i premiati a Roma e nel Lazio

Premiati Tre chicchi & Tre tazzine 2021

Lazio - Spazio Bar e Cucina - Roma

Le Stelle - I locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato Tre Tazzine & Tre Chicchi

Lazio - Stravinskij Bar dell’Hotel De Russie – Roma

I Migliori Cocktail Bar d’Albergo

Lazio - In Salotto dell’Hotel Vilòn - Roma



I Migliori cocktail bar

Lazio - La Punta Expendio de Agave - Roma