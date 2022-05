Giuffrè raddoppia a Roma, forno e gelato anche a Colli Portuensi

La gelateria con pasticceria di Trastevere raddoppia e apre un nuovo punto vendita in zona dei Colli Portuensi. Alessandro Giuffrè, proprietario e creatore dell'omonimo locale, continua così ad espandere il suo progetto legato al valore della tradizione, ma nel quale al tempo stesso si propone un gelato moderno e gustoso.

La sua è un’idea moderna di gelateria, la versione 3.0 di un luogo dedicato non solo al gelato ma anche alla pasticceria di qualità, senza dimenticare le proposte salate.

Il secondo Giuffrè a Roma

La seconda insegna di Giuffrè – Forno & Gelato, situata in Via dei Colli Portuensi 596, permette al brand di consolidare il percorso di crescita e sviluppo puntando su un format nato per divenire replicabile, con l’obiettivo di portare il buon gelato (e non solo) in più zona della città e d’Italia.

Il nuovo locale (che vede accanto ad Alessandro e alla moglie Giorgia anche i soci Massimiliano e Marco Caroselli) rappresenta un importante crocevia per il progetto: uno spazio più piccolo della sede principale, studiato per puntare sulla replicabilità del format anche grazie ad una produzione centralizzata, alla sostenibilità dal punto di vista economico e logistico con il packaging compostabile, e che vuol proporre una ricca offerta che affianca al gelato la pasticceria da forno con prodotti ideali per la colazione e la merenda, creme da pane, mieli, biscotti e altri lievitati in vasocottura.

L’attenzione alla qualità delle materie prime è uno dei fiori all'occhiello di Giuffrè e ha portato alla realizzazione di gusti particolari che - a Trastevere - sono diventati presto un must: dal Trasteverino (con biscotti al sale e gianduia) al Porta Portese (gelato alla nocciola con mandorle tostate affogate nella gianduia), passando per il Portonovo (cioccolato al caramello variegato con polvere di arachidi salate e caramellate, creazione di Paolo Brunelli riproposta da Giuffrè) e il Ricotta Manu (ricotta di pecora al miele con frutta secca pralinata, polvere di caffè e scorza di limone): “Come accaduto per la sede di Trastevere, anche questa volta abbiamo ideato un gusto ispirato al quartiere che ospita questa nuova sede, e presenteremo nei prossimi giorni ai nostri clienti il gelato dedicato ai Colli Portuensi” dichiara Alessandro Giuffrè.



Da Giuffrè – Forno & Gelato è possibile scegliere tra 20 differenti gusti di gelato, 4 granite e 2 tipologie di panna, ma si può anche optare per uno o più prodotti della pasticceria da forno tra cui brioche, veneziane, proposte da boulangerie, biscotteria secca e babà in vasocottura. Spazio inoltre anche alla vetrina dedicata alle torte monoporzione, ai succhi di frutta homemade, allo yogurt da farcire e variegare al banco, e ancora centrifughe, frullati, frappè, maritozzi e bevande calde, crepes, waffel, tè, infusi e specialty coffee, tutti prodotti realizzati con materie prime unicamente acquisite da piccoli produttori artigianali italiani. Da menzionare anche i prodotti confezionati e brandizzati, sempre di produzione propria, altro punto di forza del locale, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21, e la possibilità di poter ordinare in delivery gelati e pasticceria da forno tramite diversi portali