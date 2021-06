Giolitti, il "gelato di Roma" sbarca a Tokyo

A Roma dal 1900 e dal 25 giugno 2021 anche in Giappone. Giolitti, il gelato della Capitale per eccellenza, un marchio che per i romani è sinonimo di qualità, bontà, notorietà nel mondo, nonché una tappa fissa quando si capita in centro, annuncia sui social la sua apertura a Tokyo.

"Piacere di conoscervi tutti in Giappone", scrive la gelateria romana sul profilo Facebook 'Giolitti Japan', fresco di apertura. "Siamo una gelataria di lunga data", prosegue nella presentazione l'azienda di gelato.

Il primo punto vendita Giolitti giapponese aprirà nella zona di Shinjuku, importante centro commerciale ed amministrativo di Tokyo, nonché sede della stazione più trafficata al mondo e del Palazzo del governo metropolitano di Tokyo.

Giolitti Japan invita sui social a provare l'autentico gelato realizzato con le ricette tradizionali che durano dal momento della fondazione dell'azienda. Lo stesso che noi romani siamo abituati a degustare in via degli Uffici del Vicario, 40 e in viale Oceania, 90.