Apre a Prati il più fornito "gin bar" d'Italia

Il “Gin Tonic” è tra le bevande più amate dagli italiani e a Roma c’è una grande novità: ha aperto da pochi giorni Gin Lane, un “gin bar” in stile library, dove è possibile selezionare il proprio gin, esattamente come quando si sceglie un libro tra gli scaffali di una libreria o lo si richiede in biblioteca.

Siamo al quartiere Prati, in via Giuseppe Gioacchino Belli, 77. Gin Lane nasce da un'idea del giovane ed eclettico imprenditore romano Yor Balini. Le bottiglie esposte “mostrano” le proprie etichette come fossero copertine di libri, delle vere e proprie opere d’arte, ma anche per gli innumerevoli richiami letterari di cui il Gin è accreditato.

Più di 300 gin in un unico locale

Sono oltre 300 i gin proposti da Gin Lane che offre così l'opportunità di vivere un'esperienza sensoriale diversa dal solito, mettendo a disposizione non soltanto una selezione mirata di gin classici per accontentare il palato dei tradizionalisti, ma anche un’ampia selezione di etichette più ricercate per chi ama sperimentare e addentrarsi in gusti prima d’ora spesso introvabili.

Il sito di Gin Lane, inoltre, ha la funzione di fornire tutte le indicazioni necessarie a saperne di più di ciascuna bottiglia: le botaniche e la ruota degli aromi che la compongono per aiutare gli appassionati a scegliere il gin più adatto alle proprie esigenze. Inoltre, quello che differenzia Gin Lane, è Hoshizaki, ovvero il ghiaccio che viene utilizzato nei cocktail: è giapponese e ha la particolarità di accompagnare il drink fino alla fine, sciogliendosi molto lentamente, dando freschezza senza mai alterare l’essenza del gin.