Il giardino bohemien di Fregene dove mangiare con musica live e stand-up comedy

#Recensione | Un locale molto diverso da quelli che si trovano sul litorale: The Place - Spirits & Soul Food trasporta i propri clienti in un romanzo di Lewis Carroll. Un menu dal respiro internazionale e cocktail freschi e originali con musica live e spettacoli di stand up comedy

Una casa accogliente, un giardino vintage che fin dall'ingresso stupisce chi vi entra. Un luogo del tempo e rifugio dal caos, in una zona un po' defilata dal via-vai di Fregene, che trasporta i propri clienti in un romanzo di Lewis Carroll. Un menu dal respiro internazionale e cocktail freschi e originali assolutamente da provare. Musica live e spettacoli di stand up comedy, organizzati durante tutto l'anno.

Foto IG @barefoodinrome

The Place - Spirits & Soul Food: è questo il nome del giardino delle meraviglie. Il posto giusto per raccontarsi la giornata tra amici o per viaggiare nel tempo (e nel mondo) attraverso gusti e sapori. Un giardino bohemien con tavoli e sedie in legno, poltrone di un tempo che non c'è più, oggetti del passato che riportano ad un tempo andato: cassette, vecchi televisori, radio, poster, sono solo alcuni degli oggetti che abitano il locale. Materiali e mobili riutilizzati, spesso regalati dai clienti stessi, contribuiscono all'atmosfera magica del locale che, tutto l'anno è frequentato da artisti, performer, musica live e djset. Un luogo di condivisione di conoscenze, di partecipazione. Un locale molto diverso da quelli che invece si trovano sul litorale.

Foto IG @barefoodinrome

La proposta

The Place - Spirits & Soul Food è aperto tutto l'anno, proponendo dalla colazione al brunch, dal pranzo alla cena, passando per l'ora dell'aperitivo.

Cocktail anni '90

Cocktail freschi e con una storia da raccontare da accompagnare agli sfizi di ogni genere che il locale propone. Oltre ai classici cocktail, diverse le proposte simpatiche e colorate, come la 90 Special, una nuova drink list inspirata ai cocktail degli anni '90 e dove è possibile trovare L’Haribo ice tea (10 euro) con Mix di quattro bianchi aromatizzato alle caramelle Haribo, midori, succo di Lime, melone disidratato e coccodrillino haribo. Molto buono anche il Peperina Colada (10 euro), cocktail a base di Malibù, Rum Bianco, Rum Scuro, Latte di Cocco, ananas e peperoncino.

Foto IG @barefoodinrome

Gli sfizi da condividere

Ad accompagnare, e da condividere, diversi sfizi. Tra i più buoni da segnalare le Alici panate croccanti (9 euro) con sesamo e semi di papavero accompagnate da cipolla agrodolce pinoli e uvetta e salsa teriyaki o i Gua Bao (2 pz - 7 euro), ovvero Paninetti cotti al vapore, farciti di pancia di maiale, spinacino, mayonese alla sriracha, cipollotto fresco e arachidi. Anche in versione vegetariana con Tofu. E ancora, Yaki Gyoza (5,50 euro), Panzanella stracciatella e Tonno (9 euro), Ceviche (12 euro) o Nachos (8 euro).

Foto IG @barefoodinrome

Bun e Burger

Nella sezione Bun e Burger (12-14 euro) troviamo proposte classiche come il Bacon-cheese Burger o il Chicken Bun, ma anche versioni elettrizzanti come l'Octopus Blue con pane fatto in casa colorato con alga spirulina, polpo croccante glassato con salsa otafuku, spinacino e mayonese alla sriracha o il Purple Salmon con Pane fatto in casa colorato con carote viola, salmone marinato in casa, mango fresco, mayonese al mango (senza uova) , spinacino e zucchine alla scapace. Da provare anche il Wrap del Mediterraneo, ovvero una piadina senza strutto, felafel di ceci e sesamo, tzaziki, pachino confit alle erbe del Mediterraneo, cipolla agrodolce, insalata e spinacino.

Foto IG @barefoodinrome

Fusion Food

Nella sezione dedicata al Fusion Food (8-13 euro) troviamo le Fettuccine di riso Thai con verdure di stagione al wok, Cozze sgusciate, in zuppetta di latte di cocco, arachidi, curry verde zenzero, lemongrass e soya, e disponibili anche in versione veg. E ancora, Ombrina, ceci e lamponi servite con chips alla barbabietola e l'Octopus Pokè Bowl con riso jasmine aceto di riso e soya, con Polpo croccante, edamame, ravanelli, carota viola, smashed Avocado, germogli misti e mayonese sriracha. Anche quest'ultima disponibile in versione vegana con Tofu e con Salsa di Soya senza Glutine.

Foto IG @barefoodinrome

I dolci

Per concludere in dolcezza (5-6 euro), la New York Cheesecake, il Gentilinomisù, ovvero il Tiramisù fatto con biscotti gentilini e Cioccolato al Latte, Lampone & Nocciole. Da provare anche il Brownie fondente, una torta morbida al cioccolato fondente, senza lattosio ne derivati animali servita con coulis ai frutti di bosco.