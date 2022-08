I giardini più belli dove mangiare a Roma

Fine agosto. Tanti romani di ritorno dalle vacanze. Si riparte, ma questa volta con la routine, anche se i ritmi della Capitale sono ancora un po' lenti. L'atmosfera che si respira in questo periodo dell'anno a Roma è magica. Meno gente, tramonti suggestivi, cinema e spettacoli a cielo aperto. Il centro diventa un palcoscenico sotto le stelle dal quale la città eterna sembra dire a gran voce che l'estate non è ancora finita.

Il ponentino risponde all'afa romana e fa sì che girare per la Capitale al tramonto diventi un'esperienza piacevole. E proprio in questa atmosfera, che solo chi vive Roma a fine agosto può capire, ci sono ristoranti e hotel che aprono i loro giardini per regalare una parentesi di gusto e relax, come un sigillo in questa estate che volge al termine.

Se state pensando di ritagliarvi una serata speciale, in un giardino romantico o bucolico, elegante o molto informale, nel cuore di Roma o in periferia, ecco la guida che fa per voi. RomaToday ha infatti selezionato 6 giardini dove mangiare a fine agosto a Roma.

Una masseria del sud a Roma

Iniziamo da un'interessante novità dell'estate 2022: è Borgo Pigneto, all'interno dello storico edificio di Villa Lauricella, in via Prenestina 216, uno spazio multiculturale e ritrovo conviviale, tra ristorazione e mixology. L'ambientazione è rurale, anche se immersa nel contesto urbano; l’atmosfera è quella di una masseria del Sud Italia: uno spazio in cui potersi rilassare in compagnia, immersi nel verde dell’immenso giardino. Tutti i giorni c'è musica dal vivo, attività culturali ed aperitivi, cene e dopocena. Si può mangiare in giardino, sui trabucchi, nella locanda, in salotto e trascorrere qui qualche piacevole ora, dimenticando di essere a Roma.

Giardino con biopiscina dentro il Gra

Nel cuore della Tenuta della Mistica, accanto all’Acquedotto Alessandrino, in piena campagna anche se all’interno del Grande Raccordo Anulare, nell'estate 2022 è nata una nuova realtà ristorativa. È il Borgo della Mistica, un ristorante con biopiscina che vuole mettere al centro il concetto di “Campagna in città”. Nel menu, spazio per sapori autentici e genuini con richiami alla tradizione culinaria romana: dall’Uovo a 65 gradi con Vignarola alla Polpetta di Bollito alla Picchiapò, passando per la sezione dedicata ai Fritti (Fiori di zucca, Baccalà fritto, Mozzarella in carrozza con la ‘nduja) e la Pizza curata da Pizzeria Frumento.

Giardino elegante nel cuore di Roma

L’Hotel Hassler incanta i romani con la sua veste estiva. E' il Palm Court, giardino circondato da piante rigogliose e da una parete verdeggiante punteggiata da sculture di epoca romana. Qui, tutti i giorni a partire dalle ore 18:30, l'aperitivo è elegante e all’aria aperta. Alla fresca e colorata proposta mixology, realizzata da Diego Gasperini, incentrata sulla frutta di stagione e impreziosita da caleidoscopici fiori eduli, vengono abbinati finger food, fritti e canapè realizzati dallo chef Marcello Romano. Si aggiungono i signature dishes come il Club Sandwich, i primi piatti di tradizione romana realizzati con ingredienti del territorio, le Pinse fatte in casa con prodotti freschissimi e rigidamente selezionati.

Un giardino a due passi dallo Stadio Olimpico

L'Hotel Butterfly, anche nell'estate 2022, ha riaperto il suo suggestivo giardino a due passi dallo Stadio Olimpico. Qui, dalle 19 alle 2, fino all’8 ottobre, si può trascorrere qualche ora di relax tra piante verdi, giochi di luci e ombre, fiori di pesco e rimandi ai paesi del Sol Levante. A rendere il tutto ancora più piacevole, è la musica dal vivo e i djset esclusivi, il cinema d’autore e le performance teatrali. I migliori mixologyst realizzano drink innovativi che richiamano il focus della proposta gastronomica del 2022: l’incontro tra Oriente e Occidente. A questi è possibile abbinare i piatti studiati dallo chef Koji Nakai come i Gyoza di gamberi alla piastra, i Takoyaki (polpette giapponesi di polpo e katsuboshi), Nigiri di salmone e tanto altro.

La pace dei sensi al Parco del Colle Oppio

The Sanctuary Eco-Retreat, è l'oasi di benessere nel cuore di Roma, dove cucina mediterranea e sushi fusion incontrano performance di artisti internazionali, a bordo piscina, il tutto in un contesto ispirato alla natura. Questo locale - molto frequentato in estate - è immerso, infatti, in un parco di 1000 mq. Qui non esistono barriere tra il ristorante e la natura, le culture si fondono, i sapori anche e l'esperienza che si porta a casa non è solo gastronomica, ma fa bene all'anima.

Smoke Barbecue in villa

C'è un giardino nascosto, all'interno di Villa Lazzaroni. Un Barbecue Garden immerso nel verde. E' Mr Doyle – The Smoke Barbecue Garden, un angolo di pace, solitamente in via Piccolomini (vista San Pietro), che per il periodo estivo si è spostato in zona Appia. L'atmosfera informale e lo smoked-bbq in versione street-food sono protagonisti di ogni serata. Dai panini alle tapas con carne affumicata, dal pulled pork alle pork ribs, c'è solo da leccarsi i baffi e anche le mani, perché sporcarsele è inevitabile.