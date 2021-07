Il Gianfornaio, settimo punto vendita nel cuore della Capitale

A pochi passi da Piazza di Spagna apre una nuova sede - la settima a Roma - de Il Gianfornaio. Un nome più che noto nella Capitale: il celebre panificio romano è infatti nato negli anni ottanta con negozi sparsi in tutta la città.

Durante il periodo del Covid, Il Gianfornaio ha investito nella realizzazione della struttura di Spagna: “Abbiamo creato una nuova linea di prodotti dedicati al benessere e a chi ha esigenza alimentari particolari. Inoltre - ha dichiarato Massimo Troni, amministratore unico e proprietario dell’azienda insieme a Daniela Castelli e Mirella Castelli - abbiamo deciso di utilizzare un nuovo packaging in cartoncino e PLA biologico; privilegiamo, poi, la vendita di borracce con il refill gratuito di acqua microfiltrata".

L'azienda ha inoltre deciso di sostituire i veicoli aziendali con auto e furgoni elettrici e di utilizzare in tutti i locali, solo energia elettrica che proviene da fonti rinnovabili.



La proposta de Il Gianfornaio prende il via la mattina con le colazioni dolci e salate. Nell’ambito della pasticceria è stata introdotta una linea di prodotti con un ridotto contenuto di zuccheri, priva di lattosio, senza uova, vegan e ancora lo sciroppo d’acero come dolcificante, le farine integrali in sostituzione della farina bianca. Lievitati, dolci da credenza, sacher, brownie, strudel e paste da forno e, nel nuovo store di Spagna, anche una postazione a vista per la preparazione di pancake e waffle: “Vogliamo offrire sia prodotti nuovi che un nuovo modo di prepararli, più diretto e coinvolgente" ha aggiunto Massimo Troni.



Si prosegue con il pranzo, con una quindicina di piatti tra primi comprensivi di pasta fresca, secondi di carne e pesce. E ancora il tè del pomeriggio e l’aperitivo che include la degustazione dei grandi classici come spritz, gin-tonic, moscow mule e tanti altri cocktail preparati dai bartender. Presente anche una selezione di vini italiani e birre artigianali in collaborazione con Baladin.

Da Il Gianfornaio è presente, inoltre, un erogatore dell’acqua e i possessori di borracce o bottiglie in alluminio possono accedervi per il refill gratuito.

Il nuovo punto vendita de Il Gianfornaio si trova in via di S.Sebastianello, che collega Piazza di Spagna al viale della Trinità dei Monti e apre dopo le sedi di Testaccio, Prati, Parioli, Eur, Ponte Milvio e Libia. Il negozio di Spagna è di 300 mq tra interno esterno per un totale di quasi 100 posti a sedere.