Gelato World Heritage, alla Nuvola vince la Cina con il Sorbetto di Lici

La Cina si aggiudica il primo posto al Gelato World Heritage, che si è chiuso sabato 13 novembre alla Nuvola. L’evento, giunto ormai all’ottava edizione, ha visto sul primo posto del podio i cinesi con il loro Sorbetto di lici profumato al pepe verde di Sichuan e zenzero, con crumble di semi di girasole, mandorle e sesamo nero, con salsa al tè verde, liquore al bambù e perle di occhi di drago.

Medaglia d’argento per il Giappone che ha presentato Hojicha, un gelato ottenuto dall’infusione del latte in uno dei tè più antichi della tradizione nipponica. L’Uzbekistan, che invece si è qualificato terzo, ha presentato Le vie della seta, ovvero un sorbetto al melone uzbeko con mandorla vestita di uva nera e di miele di cotone con noci caramellate.

Il primo posto della Cina è stato deciso dalla stampa presente, ma sono stati assegnati anche altri premi come lo “speciale qualità”, che è stato vinto da Italia ed Egitto, poi il premio “Alberto Pica” che è stato consegnato alla Bulgaria e, infine, il premio “Viaggio sensoriale” che se lo è portato a casa l’Arabia Saudita.

“È stata una edizione ricca di emozione e di novità - ha spiegato Claudio Pica, segretario generale Associazione Italiana Gelatieri –. Abbiamo voluto dare un messaggio, oltre che di pace e scambio culturale, anche di ripartenza. Bisogna far ripartire tutta la filiera e aprirsi a nuovi mercati esteri. L'internazionalizzazione deve essere l'input per creare business e per valorizzare sempre di più l'eccellenza che rappresenta il gelato artigianale italiano”.

I gelati vincitori potranno essere assaggiati in diverse gelaterie italiane per tutta la settimana.