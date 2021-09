Il gelato d'oltrealpe apre il quarto store al Mercato Centrale

Il maestro gelatiere originario delle Alpi ha aperto il suo quarto punto vendita: dal 13 settembre è possibile gustare il suo gelato anche al Mercato Centrale di Roma Termini, riaperto in questi giorni.

Foto @Gunther Rohregger

Il gelato naturale del maestro altoatesino Gunther Rohregger, che dalle Alpi è arrivato fino a Roma per portare i suoi gusti realizzati solo con materie prime d'eccellenza e prodotti di stagione, è già un punto di riferimento per il mondo del gelato romano. Oltre al Mercato Centrale di Roma è già disponibile in 3 diversi punti vendita della città, precisamente in via dei Pettinari 43, in Piazza Sant'Eustachio 47 e in via Due Macelli 108.

Il gelato di Gunther, neanche a dirlo, è superlativo: sia nei gusti più classici che nelle varianti più particolari e originali. Da provare la Ricotta Stregata a base di Ricotta, Liquore Strega, latte fresco bio microfiltrato, Granella di Cioccolato fondente dell'Ecuador e scorze d'agrumi candite, il Pistacchio Mediterraneo e lo Zabaione a base di Marsala, Rum, panna fresca e farina di semi di carruba. Che dire poi del caramello con sale rosa dell’Himalaya!

Foto @Gunther Rohregger

Nello store debutta anche il nuovo packaging colorato per i biscotti, anche questi tutti fatti artigianalmente dal maestro così come le mini porzioni di dolci. Gunther dopo il centro di Roma è pronto dunque a prendersi anche un centro nevralgico degli spostamenti e cuore pulsante della Capitale come Roma Termini.