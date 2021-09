10 gelatieri di Roma e provincia alla semifinale italiana di Gelato Festival World Masters

52 gelatieri in gara dal 21 al 24 settembre. La sfida decreterà gli 8 finalisti che si contenderanno uno dei 4 posti per rappresentare l’Italia alla finale mondiale programmata a dicembre 2021. Oltre ai 10 nomi in gara, si è già qualificato per la Finale Mondiale il gelatiere Eugenio Morrone de “Il Cannolo Siciliano”