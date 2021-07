Gelateria romana compie un anno: "Gelato gratis per tutti i bambini"

Il 24 luglio la gelateria Stefino di Roma compie un anno. Un anniversario che vuole essere per il punto vendita di piazza Alessandria una nuova inaugurazione, considerando i primi mesi come un rodaggio, per misurarsi con la città e il quartiere e le interruzioni invernali legate alla pandemia.

Stefano Roccamo è il pluripremiato maestro gelatiere di origini romane, da tempo trapiantato sui colli bolognesi, dove ha il suo laboratorio di produzione e da cui parte il suo gelato premiato già per cinque edizioni di fila con i Tre Coni dalla guida Gelaterie del Gambero Rosso, nonché vincitore della prima edizione del premio Sostenibilità promosso dalla stessa guida.

Un gelato 100% biologico, con gusti a base di latte crudo, ma anche a base di riso e di acqua, quindi adatti alle alimentazioni vegane, senza lattosio, senza glutine e tollerati anche dai diabetici, nel caso dei gusti a basso contenuto di zuccheri.

In occasione del suo primo compleanno, Stefino organizza un evento speciale: gelato omaggio per i più piccini sia sabato 24 che domenica 25 luglio. Il gelato di Stefino, sostiene il fondatore "va bene per i grandi, ma anche per i bambini, che nelle creme trovano i gusti più golosi, con latte da pezzata rossa, lo stesso del Parmigiano reggiano, preso in una stalla che sta a 6km dal nostro laboratorio”.





