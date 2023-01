La Galette des Rois, la "Torta dei Magi" torna a Roma per l'Epifania

Non solo la calza della Befana, a Roma c'è un'altra dolce tradizione da gustare in occasione dell'Epifania. E' la "Galette des Rois", anche detta la "Torta dei Re", dolce simbolo del 6 gennaio in Francia ma che, in verità, affonda le sue radici nell'antica Roma e nel Medioevo.

La storia della "Torta dei Magi"

Si racconta che, intorno all’anno Mille, in Olanda, Francia e Belgio si era diffuso un dolce che gli antichi romani consumavano durante i Saturnalia, una delle più diffuse e popolari feste religiose, che si celebrava ogni anno, dal 17 al 23 dicembre, in onore di Saturno, antico dio romano della seminagione. Un dolce il cui nome deriva dai Re Magi, i tre re che nella tradizione cristiana portano oro, incenso e mirra al Bambino Gesù appena nato nella mangiatoia.

La ricetta prevede una base di pasta sfoglia e della crema frangipane realizzata con farina di mandorle, rendendo la torta ideale anche per chi ha intolleranze al glutine. Al suo interno viene inserita l’immancabile “fève” o “fava”, un piccolo oggetto in ceramica ispirato al legume molto popolare nella Roma antica, protagonista del gioco che ruota attorno alla torta, secondo cui, ci trova la "fava" diventa Re o Regina per un giorno. La torta viene infine completata da un altro strato di pasta sfoglia, per poi passare alla doratura, alla glassatura e alla decorazione con intagli.

La Galette des Rois, dove mangiarla a Roma

Se in questo periodo dell'anno, camminando per le vie di Parigi, è impossibile non lasciarsi ingolosire dall'inebriante profumo e dalle vetrine piene di Galette des Rois, anche a Roma esistono degli angoli di Francia autentici dove assaggiare il tradizionale dolce che rende re o regina per un giorno.

In zona Prati la celebre torta, in occasione dell'Epifania, può essere mangiata presso Le Carré Français, qui c'è lo chef pâtissier Robin Sabassier che segue alla lettera la tradizione d'Oltralpe. Chi acquista una Galette des Rois a Le Carré Français, riceve una corona di cartone dorata che dovrà essere indossata da chi troverà la “fève”, che può assumere le sembianze di un mini macaron o di una piccola baguette, nella propria fetta, e vestire così i panni del sovrano della tavola, mentre viene salutato dagli altri con un brindisi, al grido di: “Le roi boit, le roi boit, le roi boit!”.? Tra i più noti clienti, che non mancano mai all’appuntamento con la Torta dei Re nell'angolo di Francia a due passi da piazza Cavour, c'è l’azienda Bulgari, che per l’occasione si fa preparare una versione maxi della torta.

Restiamo in zona Prati, questa volta più vicino a piazza Mazzini, dove la "Torta dei Magi", nel giorno dell'Epifania, può essere gustata da Madeleine Salon De Gastronomie. Qui la torta di tradizione francese è immancabile il 6 gennaio. A realizzarla è la pastry chef Francesca Minnella che la realizza come da tradizione, con due strati di croccante pasta sfoglia caramellati, contenenti una gustosa crema frangipane di mandorle, profumata alla vaniglia e al limone e, ovviamente, la "feve". La torta viene accompagnata da una corona di cartone. Il dolce si potrà ordinare da asporto, oppure consumarlo, accompagnato da una crema pasticcera home-made, fantasticando di essere in un bouleverd parigino.

Profumo di crema frangipane alle mandorle inebria anche le vie trasteverine: è arrivata la Galette des Rois da "Le Levain", la boulangerie francese di Trastevere propone la sua versione de La Galette Des Rois con una “fève” personalizzata all’interno, una corona di cartone e tutte le istruzioni per giocare in tavola con i propri cari. E per i più fortunati con l’acquisto della torta ci sarà la possibilità di partecipare a un’esclusiva Lab Experience insieme allo Chef Giuseppe Solfrizzi, all’interno del laboratorio.