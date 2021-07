"Friggitoria on the beach": a Ostia lo street food di mare arriva sotto l'ombrellone

Lo street food di mare arriva direttamente in spiaggia. Questa l'idea de "La Friggitoria On The Beach", il nuovo servizio di delivery attivato dalla Friggitoria di Corso Duca di Genova a Ostia Lido.

Nato nel 2105 da un’idea dei giovani ed intraprendenti imprenditori Matteo Serravalli e Andrea Castelmare, La Friggitoria è un’attività street food di mare che nel corso degli anni si è sviluppata sul territorio. La pandemia non ha scoraggiato i fondatori che, al contrario, hanno dato spazio alla creatività, realizzando un app per consegnare a domicilio sul territorio di Ostia.

L'iniziativa ha avuto riscontri più che positivi, tanto da stimolare un'ulteriore idea in Matteo e Andrea: perché non estendere il servizio anche a tutti coloro che sono sotto l’ombrellone? Detto fatto è nata "La Friggitoria on the beach". Riders muniti di veicoli ecologici potranno - su richiesta - portare lo street food di mare direttamente in spiaggia all'interno di packaging compostabile.

“Ci siamo resi conto dell’importanza di lavorare nel rispetto dell’ambiente, già da tempo abbiamo bandito l’uso di cannucce e bicchieri di plastica e, per questo nuovo servizio, abbiamo deciso di consegnare prevalentemente con la bicicletta, il monopattino e ci stiamo attivando anche per prendere un auto elettrica. Inoltre, cerchiamo di sensibilizzare i nostri clienti al corretto smaltimento dei rifiuti, soprattutto in spiaggia” spiegano i fondatori de La Friggitoria che hanno realizzato anche un video su youtube che racconta la loro iniziativa.

Cosa si può ordinare "on the beach"

I prodotti food delivery de La Friggitoria Ostia Lido sono suddivisi in Burger, Insalate, Pesce Fritto, Salse e Sfizi. Tra i burger più gettonati il Saporito con pane artigianale al nero di seppia, burger di baccalà, crema di ceci e tartufo, rughetta; il Romano con pane da hot dog riempito di polipetti al sugo, olive taggiasche e prezzemolo; il Sofisticato realizzato con pane artigianale, tonno rosso crudo, rughetta, maionese alla bottarga di tonno.



Per gli irrinunciabili dell’insalata la scelta spazia dal Libeccio (un cous cous con pesce spada, tonno, gamberi, pomodorini) allo Scirocco (insalata verde, rughetta, calamari, mazzancolle e pomodorini). In menu non mancano i fritti: alici, calamari, cozze, fish&chips, gamberi, moscardini e frittura mista. Si può optare anche per la crocchetta di baccalà, i gamberi panati, i supplì al ragù di pesce da abbinare alle varie salse.