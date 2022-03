Friccico, apre osteria-bistrot dove fu girato "Un borghese piccolo piccolo"

Il Ristorante Friccico è un'insegna di recente apertura nel quartiere Monteverde. Si tratta di un progetto imprenditoriale nato dall'idea di tre giovani amici, Simone, Andrea e Iacopo.

Design curato, atmosfera da bistrot parigino, sapori della tradizione. Così Simone La Rocca e Serena Moretti hanno voluto creare il loro spazio. Simone può contare su una decennale esperienza in cucina e nel corso del tempo ha perfezionato la tecnica per supportare un processo creativo che parte sempre dalla fondamentale fase di studio. Serena “padrona di casa” di Friccico ha curato ogni dettaglio del concept, dal menu alla mise en place, passando naturalmente per il lavoro di strutturazione della carta dei vini.

Il Friccico, a Roma, è quella sensazione di piacere che accompagna un’emozione, e l’atto del mangiare che per Simone e Serena rappresenta la più intrigante tra le esperienze. Un posto nel quale poter assaggiare una cucina tradizionale, che trae ispirazione dai sapori di una volta per donare nuova forma a piatti interpretati in chiave personale. Riscoprire sapori andati nel tempo, sorprendersi per altri completamente nuovi: questo l’obiettivo di un approccio culinario semplice ma al tempo stesso accurato e che poggia le sue fondamenta sulla stagionalità e sulla qualità delle materie prime.

Il locale può contare su 28 coperti posizionati nella sala interna, oltre ad ulteriori 5 posti al bancone e circa 18 esterni.

Il menu della tradizione

Quello di Friccino è un menù in continua evoluzione, con una frequente rotazione di nuovi piatti, tutti legati da un fondamentale filo conduttore, quello rappresentato dalle lunghe cotture e dal fuoco vivo. La protagonista è infatti la Griglia che da Friccico non è solo sinonimo di carne, poiché utilizzata da Simone quale fondamentale strumento di cucina per rifinire i piatti, per rendere intenso il sapore delle verdure e naturalmente per valorizzare le carni precedentemente impreziosite da marinature e spezie. La griglia a vista, una sorta di quadro in movimento che consente di ammirare in presa diretta il lavoro della brigata di cucina, è alimentata con carbone di leccio argentino che dona un particolare profumo alle pietanze.

Un'offerta gastronomica incentrata sulla combinazione di pochi ingredienti per originare sapori immediatamente riconoscibili, ma anche su lavorazioni fatte in casa. Il lavoro dello chef in cucina si traduce in proposte come la Terrina di faggiano, funghi alla brace, e crostino di pane, il vitello tonnato con ‘salsa antica’, baccalà in tempura con chips di carciofo su crema di ceci. Il menù offre anche una ricca selezione di secondi tra i quali il Petto d'anatra alla brace con caramella croccante ripiena di coscia e salsa al mandarino, il Rollè di coniglio con crema di patate e carciofi fritti. Spazio naturalmente anche ai primi (tutti preparati con pasta fatta in casa) come i Plin di faggiano alla cacciatora con pesto di broccoletti e funghi alla brace ed i Pici trafilati al bronzo con ragù d'anatra in bianco, senza dimenticare i punti di forza del menu, Le Foie Gras Maison con pere e cipolle caramellate al burro, la Lepre à la Royale farcita con foie gras e tartufo, e la sezione dedicata alla ‘Gastronomia’ con, tra le varie proposte, il Prosciutto d’anatra artigianale di produzione propria.

L''influenza francese c'è e si sente, ma contempla la tradizione territoriale con una una grande partecipazione della selvaggina, ma offre anche alternative vegetariane come l 'uovo 63° con crema di patate e cardoncelli, il tutto corroborato da una carta dei vini, che comprende una interessante selezione di Rossi ma che lascia spazio anche a prestigiose etichette di Franciacorta e Champagne.

Negli spazi dove oggi è nato Friccino, nel 1977 furono girate alcune scene del film “Un borghese piccolo piccolo” con protagonista l’indimenticabile Alberto Sordi.

Il Ristorante è aperto a cena dal martedì al sabato (dalle 19.30 alle 24) ed a pranzo dal giovedì alla domenica (dalle 12.30 alle 15), con giorno di chiusura il lunedì. Inoltre tutti i weekend è possibile gustare la formula aperitivo nel dehors con musica cocktail ed una selezione di vini alla mescita, accompagnati da salumi artigianali, tartare e terrine di loro produzione.