Roma impazzisce per lo "stendino" di Fraschetteria ai Tre Archi: RomaToday lo ha provato per voi

Una fraschetteria romana in stile shabby chic alle porte di Roma dove assaporare il meglio della cucina romana. E' la Fraschetteria ai 3 Archi conosciuta soprattutto sui social (Instagram in particolar modo!) per il suo strepitoso stendino dove vengono letteralmente appesi i prodotti tipici della gastronomia italiana e non solo. RomaToday ha provato per voi la cucina della Fraschetteria più popolare del web e oggi ve la racconta!

Alla guida Matteo Avagliano, classe 1984, attivo nel campo della ristorazione dall'età di 15 anni. Prima la scuola alberghiera, poi l'apertura in centro della catena di pizzerie Mister Teglia e dal 2019, dopo esattamente 50 anni, dopo averlo completamente ristrutturato, prende in mano lo storico ristorante di via di Santa Cornelia al civico 264, aperto per la prima volta nel 1969.

Foto @Matteo Avagliano e il suo stendino

Un'atmosfera conviviale, familiare e assolutamente divertente vi accoglie all'ingresso. L'impatto è importante: stornelli romani di sottofondo, panni stesi ovunque e tovaglie a quadri bianchi e rossi. Una cucina a vista, con prodotti della norcineria in esposizione, 140 coperti totali suddivisi in 80 all'interno e 60 nella veranda esterna. Appese ai muri diverse lavagnette che, oltre ai consigli dell'oste con i piatti del giorno, recitano frasi come "Nun rimannà a domani quello che te poi magnà oggi", " Non se vive de solo amore, ce vole anche na Carbonara" o "Fidasse è bene, magnà è mejo".

Foto IG @barefoodinrome

Il menu

Alla Fraschetteria ai 3 archi il menu è illimitato: 25 euro, dal lunedì al venerdì, e 29 euro nel weekend e nei giorni festivi. Una formula che vi permetterà di fare il pieno della tradizione culinaria romana: Antipasti sullo stendino illimitati, primi della Fraschetteria, Spade del giorno e Dolce della Casa e caffè. I prodotti sono quelli della Norcineria umbra Scianca.

Gli Antipasti: tutti pazzi per lo stendino!

Sicuramente da ordinare il punto di forza del locale: il famoso stendino! Un vero e proprio stendino, che richiama gli arredi del locale e che ha letteralmente spopolato sui social, dove sono appesi salumi, formaggi e tante altre prelibatezze della tradizione gastronomica italiana.

Foto IG @barefoodinrome

Crudo di Parma con Mozzarelline di bufala raccolte in una foglia di verza che fa da scodellina, Porchetta d'Ariccia, Trippa alla Romana, Salamini, Formaggio Fritto con Pangrattato Panko e, ancora, Burratina con Zucchina marinata e pomodoro confit, Bombette di Coda alla Vaccinara panate con Panko e fritte e patate al cartoccio cacio, pepe e tartufo. Un vero spettacolo sia nella presentazione che, naturalmente, nel gusto!

Foto IG @barefoodinrome

I primi della Tradizione: Amatriciana tra le più buone della Capitale

Tra i punti di forza della Fraschetteria ai Tre Archi senz'altro i primi della tradizione. Spicca fra tutti lo Strangozzo acqua e farina all'Amatriciana: buona, sugosa e ricca come poche! Da provare anche il Tonnarello Cacio e Pepe, super cremoso, alla Gricia o alla Carbonara.

Foto IG @barefoodinrome

Nel Menu anche il Fusillo fatto in casa alla Norcina o le Fettuccine al Ragù. Spazio anche ai primi stagionali presenti in carta: in questo periodo troverete le Fettuccine Zucca e Salsiccia, il Tonnarello Cacio e Pepe con i fiori di Zucca, le Fettuccine ai Funghi Porcini o il Tonnarello alla Carbonara con Tartufo fresco.

I secondi: da provare le Spade

Altro piatto forte del locale sono le Spade: di Salsiccia dolce e piccante della norcineria Scianca, Fegatello insaporite con erbe aromatiche, Pollo porchettato e avvolto da pancetta croccante, Filetto di Suino marinato alla salsa bbq e birra rossa, Norcino avvolto da guanciale croccante, e di Filetto di Manzo. Da provare però anche le Polpette al sugo della nonna o la romana coda alla vaccinara accompagnate da contorni di verdure di stagione.

Foto IG @barefoodinrome

Una carta a parte è dedicata alle Tartare. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dalla più semplice olio e sale, a quella al Tartufo e Uovo. Buonissima anche la Tartare del Berna con marmellata di Cipolle di Tropea, bacio di Berna, olio e sale. C'è poi la Mediterranea con pomodori confit, capperi, olive, alici del Cantabrico e stracciatella pugliese e la Cheesecake Salata, tartare con caprino e grissini. E ancora, quella Gorgonzola e Pistacchio e e la Tartare di Zeus con carciofi crudi croccanti, pepe, prezzemolo e limone.

Dolce e caffè alla moka Foto IG @barefoodinrome

Per chiudere, Sorbetto al limone, Tarallucci e vino, Tiramisù o Cheesecake della casa. Il caffè? E' alla moka e ti fa sentire subito a casa, in una domenica qualsiasi passata in una tradizionale famiglia romana.