"Frappe al cartoccio", la golosa trovata di una pasticceria romana

Le frappe sono tra i dolci simbolo del Carnevale romano. Fritte o al forno, in versione classica con zucchero a velo o nelle varianti golosissime con glassa di cioccolato, mettono d'accordo tutti, grandi e bambini.

Le frappe al cartoccio

C'è chi a Roma, per il Carnevale 2023, ha pensato di renderle ancora più goderecce, proponendole in versione street food. Sono le "Frappe al Cartoccio", ultima novità della pasticceria De Santis Santa Croce.

"Abbiamo pensato di trasformare i dolci tipici della tradizione di Carnevale in un goloso piatto street food da consumare in ogni momento della giornata - spiegano i pasticceri - anche mentre stai passeggiando nelle vicine vie di San Giovanni o davanti alla Basilica di Santa Croce, a due passi dal nostro locale".

Delle golose strisce di pasta, fritte nello strutto, simili alle moderne frappe, inserite nel cartoccio e da mangiare come si è soliti fare con patatine, calamari fritti e altre leccornie dolci e salate.

"Ci siamo ispirati al cuoppo di fritti napoletano - fanno sapere da De Santis Santa Croce - un cono di carta contenente tante prelibatezze, dai fritti misti al fritto di pesce. È un tipo di prodotto che si consuma velocemente, magari passeggiando, ed è da sempre abbinato ai piatti della friggitoria tradizionale. Dal momento che anche le frappe sono un dolce fritto e super croccante, perché non realizzarle in formato street food?".

Ecco, dunque, che le Frappe al Cartoccio hanno preso vita nel laboratorio in via Santa Croce in Gerusalemme e chissà se lanceranno una vera e propria moda nella Capitale (e non solo).