"Franceschetta58 At home", il bistrot dello chef migliore al mondo a casa dei romani

Franceschetta58 At home, il servizio delivery del bistrot modenese di Massimo Bottura, guidato da Chef Francesco Vincenzi, arriva a Roma esclusivamente per sabato 28 novembre.

Dall’Emilia Burger ai Tortellini in crema di Parmigiano Reggiano, due menù speciali saranno disponibili per il pre ordine a partire dal 25 novembre sulla nuova piattaforma di delivery Moovenda, in consegna solo sabato in tutta Roma (entro il Grande Raccordo Anulare) sia a pranzo che a cena.

I menù del bistrot di Bottura a Roma

I menù sono due: Essentials, composto da tre proposte tra cui il piatto signature Emilia Burger e I Love Modena, un viaggio da cinque portate nelle terre emiliane che accompagnerà i celebri Tortellini fino alla capitale.

Ogni piatto è da assemblare e ultimare a casa, proprio come un menù a quattro mani: dopo la consegna rimane solo la parte più semplice e divertente, per sentirsi chef per una sera. I prodotti arrivano a casa dopo essere stati lavorati nelle cucine di Franceschetta58, mantenendo il massimo della qualità e lasciando spazio alla creatività personale grazie anche ai consigli e le istruzioni abbinati ad ogni piatto.

Tortellini in crema di Parmigiano Reggiano

