Five Guys ci riprova e apre a Roma: a Termini il nuovo ristorante

Aprirà a breve, in una posizione strategica, quella di Termini, il secondo Five Guys d'Italia. Un'apertura tanto attesa già prima della pandemia, quando l'azienda aveva annunciato l'apertura per il 16 dicembre 2019, a due passi da Fontana di Trevi, in via Stamperia, poi rimandata per problematiche organizzative.

Qualche giorno fa però l'azienda ha annunciato sui propri canali social il suo ritorno: Roma stiamo arrivando! La data ufficiale ancora non c'è, ma quello che sappiamo è che, anche nella Capitale, oltre che a Milano, sarà possibile provare gli iconici burger, gli hot dog e i milkshake del risto-burger americano.

La notizia riguarda anche le opportunità di lavoro perché, da quanto si apprende attraverso i loro canali, sono in cerca di personale da assumere. Sarà possibile candidarsi attraverso l'indirizzo mail: join@fiveguys.it

Five Guys, la storia

Il marchio FiveGuys è nato nell’86 per idea della famiglia Murrell di Arlington (Virginia) e ha iniziato a espandersi a partire dal 2001, trasformandosi in un vero e proprio colosso della ristorazione. Jerry e i quattro figli sono gli originali “FiveGuys”, i cinque ragazzi che, con il supporto della madre Janie, hanno dato vita a un impero in continua espansione. Successivamente è arrivato in famiglia anche il quinto fratello, che si è aggiunto agli altri quattro nella gestione del business. Il marchio si è aperto anche al franchising nel 2003 ed è approdato per la prima volta in Europa nel 2013. Non fast food, ma casual restaurant: un'identità ben chiara, quella del celebre colosso, che ama definire così i locali e la brand philosophy della catena, nel rispetto di standard ben precisi e caratteristiche che la distinguono e hanno reso il nome di FiveGuys famoso nel mondo. Solo carne macinata fresca, solo olio di arachidi e nessun congelatore nelle sedi Five Guys (solo frigoriferi). Questi i punti di forza che l'azienda vanta.