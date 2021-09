Five Guys apre a Roma Termini: la data ufficiale

Dopo l'annuncio in estate arriva la conferma: Five Guys, il colosso americano di burger and fries più instagrammato del mondo, apre il primo locale romano all'interno della stazione Termini.

Approdato in Italia nel 2018 con lo store di corso Vittorio Emanuele a Milano, ha subito conquistato il pubblico diventando punto di riferimento per gli appassionati di hamburger, patatine e milkshake, signature del marchio, grazie alla scelta di gusti e abbinamenti da poter mixare, che include addirittura il bacon croccante. Gli arredi e i colori che lo rendono immediatamente identificabile e indubbiamente instagrammabile si coniugano ad un’offerta di menu a metà strada tra fast food e boutique burger.

Foto @Five Guys

Lunedì 4 ottobre, dopo l'attesa che ha fatto aumentare l’hype attorno a quella che sarebbe stata la sede romana, Five Guys si appresta a bissare il successo di Milano con l’inaugurazione del primo locale nella Capitale, sulla terrazza Termini, situata al primo piano della principale stazione ferroviaria romana, trafficato crocevia per locals, turisti e pendolari.

Non fast food né ristorante: un’identità ben chiara, quella del celebre colosso, che ama definire così i locali e la brand philosophy della catena, nel rispetto di standard ben precisi e caratteristiche che la distinguono e hanno reso il nome di Five Guys famoso nel mondo. Tra le caretteristiche e i punti di forza di Five Guys: l'utilizzo esclusivo di sola carne macinata fresca e solo olio di arachidi per friggere e l'assenza di congelatori (nelle sedi Five Guys sono ammessi solo frigoriferi). Il pane è “speciale”, elaborato secondo una loro ricetta originale, dalle panetterie partner di FG.

Foto @Five Guys

Le patate vengono selezionate in poche varietà specifiche affinché il risultato sia quello che desiderano in FG: croccanti fuori e morbide dentro. Non sono surgelate, ma tagliate a mano e fritte al momento. Il luogo di produzione e provenienza varia nel corso dell’anno per seguirne la stagionalità e i periodi di raccolta migliori di ogni Paese partner, sempre indicato all’interno del locale. I milkshakes permettono di scegliere diversi abbinamenti di gusto, compreso il bacon. Nel ristorante di Roma sarà presente una macchina Freestyle di Coca-Cola che permette di scegliere diverse combinazioni di gusti e i refill sono gratuiti. Five Guys Roma propone al momento la formula take away.