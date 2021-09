Fiera dei sapori, la kermesse del gusto alle porte di Roma

Sulla passeggiata di Frascati, bellissimo balcone panoramico affacciato sulla Capitale, la quinta edizione della kermesse enogastronomica più esclusiva dei Castelli



Anno nuovo, sapori nuovi ma senza cambiare il format. Torna per una quinta edizione ricchissima di novità e contaminazioni di sapori del territorio Fiera dei Sapori. A Frascati, la culla dei Castelli Romani, dal 24 al 26 settembre 2021 l’appuntamento è con la selezione dei migliori prodotti enogastronomici del territorio (ma non solo) interpretati in chiavi tradizionali e innovative, con un occhio attento alla qualità.





La Fiera, con i suoi oltre quaranta stand posizionati lungo la elegante cornice della Passeggiata di Frascati in Viale Vittorio Veneto, è espressione autentica di una cucina che va oltre i confini del quotidiano.

A rappresentare i Castelli Romani e la loro voglia di ben mangiare ci saranno grandi realtà del territorio alle porte dell’Urbe e nuovi protagonisti di una cucina in profondo rinnovamento.



Ecco come funziona Fiera dei Sapori

Come ogni anno, Fiera dei Sapori permette al pubblico di acquistare dei voucher, che possono essere utilizzati per accedere alle varie degustazioni. L’edizione 2021 ha però una novità: per favorire l’accesso in sicurezza, si dovrà acquistare un voucher del valore di 10 euro che darà diritto a 10 voucher.

Nell’area dell’evento – al quale si potrà accedere solo con Green Pass e voucher già acquistato online – si potranno acquistare altri gettoni a seconda delle proprie esigenze… e della fame che si avrà!



Le aree di degustazione

Sei aree di degustazione, ognuna dedicata a una categoria di prodotti che sarà presente a Fiera dei Sapori: primi piatti, secondi piatti, sfizi, dolci, vini e birra.

Ogni gusto sarà accontentato, ogni palato sarà deliziato con una grandissima offerta di ricette, specialità, calici e boccali che traboccano di sapori autentici. Non perdetevi l’immancabile cacio e pepe o lasciatevi conquistare dal panino al baccalà con misticanza e cipolla caramellata.



Provate il Lemon maki per viaggiare con la mente fino in Estremo Oriente e tornate a casa con una porchetta gourmet servita con riduzione di aceto balsamico.

Bagnate la gola con un bianco dei Castelli Romani o provate l’ebbrezza (in tutti i sensi!) di una birra artigianale, che ben si presta alle sfiziosità del cibo da strada.



Gli appuntamenti tematici

Cibo da mangiare… e da scoprire! Fiera dei Sapori è anche approfondimento, cultura e scoperta di un territorio vasto ed eterogeneo come solo quello dei Castelli Romani sa essere. Nel corso di questa tre giorni vi porteremo a conoscere il meglio dei vini castellani con una Masterclass sul Frascati DOC e DOCG; conosceremo le storie di Vita, Vigne e Vini con un laboratorio di degustazione; ci improvviseremo scienziati con la fisica del freddo applicata al gelato; impareremo a riconoscere l’olio più adatto con Slow Olive.



Informazioni utili per visitare Fiera dei Sapori

Fiera dei Sapori vi aspetta a Frascati (RM) nelle giornate di venerdì 24 settembre (orario: 18-23), sabato 25 settembre (orario: 12-23) e domenica 26 settembre (orario: 12-23).

Per accedere all’evento è necessario acquistare un voucher del valore di 10 euro che dà diritto a 10 gettoni. Ulteriori gettoni possono essere acquistati in loco presso le casse.



È necessario esibire il Green Pass all’ingresso. L’area evento sarà contingentata e con ingressi limitati.

Per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale https://fieradeisapori.it/.

