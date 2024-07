Il festival della pizza a portafoglio a Fiumicino

Sabato 13 e domenica 14 luglio a Fiumicino in Largo Marinai d’Italia si terrà la quarta edizione del Festival della Pizza a Portafoglio. Dalle 18:00 alle 24:00 alla Darsena gli ospiti potranno provare così questo prodotto gastronomico unico preparato dai migliori chef-pizzaioli del Lazio.

Durante le due serate famiglie, amici e appassionati di cucina potranno divertirsi non solo assaggiando la pizza a portafoglio infatti il festival prevede intrattenimento musicale stand gastronomici e attività per bambini e molto altro, creando un'atmosfera accogliente per tutte le età.

All’appuntamento di domenica 14 luglio saranno presenti il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli.