Festa della mamma a Roma tra pranzi, cene all'aperto e golose merende

Menù creati ad hoc, dolci a tema per festeggiare le mamme in modo goloso. Roma si prepara a festeggiare la Festa della mamma in zona gialla, con i ristoranti, i bar, le pasticcerie pronte ad accogliere tutte le mamme romane per un momento di gusto e relax dedicato al 100 per cento a loro.

Dove andare a mangiare per la Festa della mamma? Dove andare a gustare un buon dolce dedicato proprio a lei? RomaToday ha selezionato alcuni indirizzi a Roma per festeggiare il 9 maggio tutte le mamme romane:

A pranzo e a cena fuori per la Festa della mamma

Il 2021, finalmente, regala la possibilità di festeggiare le proprie mamme a pranzo o a cena fuori, magari con un menù speciale.

In occasione della Festa della mamma, lo chef Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot - ristorante con tavoli all'aperto in zona Prati - omaggerà tutte le mamme presenti con la Torta Sacher, il dolce tipico austriaco, paese d’origine della sua mamma. La Torta Sacher oltre ad essere la torta al cioccolato più famosa al mondo, rappresenta un vero capolavoro della pasticceria e lo chef di Aqualunae la rivisiterà in chiave contemporanea per la festa della mamma.

Domenica 9 maggio, per regalare una dolce esperienza a tutte le mamme presenti, al termine del pranzo e della cena nel suggestivo dehors che affaccia sulla famosa fontana delle Cariatidi, lo chef offrirà una fetta di Sacher e un calice di bollicine.

C'è anche Numa al Circo, locale dello chef Davide Cianetti al Circo Massimo, che dedica un intero menù alle mamme. Lo chef ha infatti deciso di inserire in menu dei piatti speciali ispirati alla cucina della mamma. Nel dehors caratterizzato da un giardino verticale si potranno degustare, oltre ai piatti presenti in menù, la Lasagna di magro con carciofi, le Polpette di vitello in umido con asparagi e patate, il Baccalà alla romana con uvetta e pinoli, la Tartelletta con crema al lampone e lamponi.

Inoltre Numa al Circo presenterà vari "spettacoli gastronomici" durante la giornata: dalla pizzeria al cocktail bar, dalla salumeria alla cucina.

Ci spostiamo in zona Piramide, dove è l’Osteria Fratelli Mori ha fare il suo dolce omaggio alle mamme. Mamma Giuliana che gestisce il ristorante insieme ai figli Francesco e Alessandro Mori ha la fama di ottima pasticcera e per il 9 maggio, sia a pranzo che a cena, preparerà la speciale Torta della mamma: un dolce al cioccolato che Giuliana è solita sfornare in famiglia per le occasioni speciali.

Per tutte le famiglie che decideranno di trascorrere una domenica in centro, invece, il ristorante Agrodolce festeggerà le mamme che verranno a mangiare in qualsiasi ora del giorno. Maria Soldatova e Antonio Russo, proprietari del locale a pochi passi da Fontana di Trevi e in prossimità dei principali punti dello shopping capitolino, hanno deciso di offrire un soffice e gustoso dolce alle mamme che prenderanno posto nel loro rinnovato dehors. Che sia una conclusione del pranzo o il dessert di fine cena, tutte riceverrano una speciale fetta di Torta Margherita, piccolo peccato di gola artigianale ed evocativo di ricordi semplici e senza tempo, accompagnata dall'omonimo bouquet floreali, simbolo di libertà quanto dell’amore paziente.

Una dolce merenda per la Festa della mamma

Il Mammamisù di Pasticceria Tiramisù

Per chi desidera regalare alle mamme una parentesi dolce, in una pasticceria, in una cioccolateria di Roma, le alternative non mancano in occasione del 9 marzo:

Un dolce crudista per la Festa della Mamma? Questo dell'omaggio creato da Grezzo Raw Chocolate. Un dolce a tiratura limitata da poter assaggiare nei negozi di Roma (Ghetto e Monti) realizzato con ingredienti biologici, 100% plant-based, gluten-free e crudi. La Mimosa Rosa, anche nella sua versione monoporzione, è preparata artigianalmente con lampone e rapa rossa. A caratterizzarla la sua incredibile texture esterna (dalla consistenza tipica di un pan di spagna, ma con il pregio di essere cruda e non lievitata) e il suo delicatissimo interno cremoso, è il dolce perfetto per celebrare la mamma.

Per fare felici anche le mamme più golose, invece, la Pasticceria Gruè in via Regina Margherita, in occasione della Festa della Mamma, ha pensato ad un'intera capsule collection dedicata alle mamme. Si inizia con la torta Essenza, adatta a chi ama la primavera, i profumi fruttati e le creme delicate, questa torta è un must in fatto di eleganza. Ma la scelta prosegue anche con macaron con ganache alla rosa e confettura di lamponi, muffin, praline di cioccolato a forma di cuore, crostata con la frolla sablée e tazza rosa in puro cioccolato fondente equatoriale 55% o bianco Ivoire e caratteristici vasetti con un bocciolo di rosa, i cui delicati petali sono riprodotti in cioccolato classico e colorati con tinte pastello, simbolo dell’amore materno, il più puro e assoluto.

In via Aurelia, la Pasticceria Tiramisù ha pensato di proporre il Mammamisù, una torta di frangipane e cioccolato, con gelèe di fragole e mascarpone alla vaniglia. Un dolce realizzato appositamente dal pastrychef Alessandro Modica per omaggiare tutte le mamme.

Gallery