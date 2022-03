Festa della donna nei ristoranti e nelle pasticcerie romane

L'8 marzo si avvicina. La Festa della donna cade di martedì quest'anno, dopo un weekend ricco di eventi e - anche se infrasettimanale - sarà comunque l'occasione per festeggiare tra amiche, sorelle, colleghe, magari davanti a qualcosa di buono.

Dal dolce tipico di questa festa, e cioè la torta mimosa, alle creazioni più originali delle pasticcerie romane, fino a veri e propri menu dedicati all'universo femminile. Proposte più o meno tradizionali, dunque, più o meno elaborate per omaggiare le donne nel giorno della loro festa.

L'8 marzo al ristorante

Al Ghetto c'è un locale che dedica tutto il mese di marzo alle donne: si tratta di Bottega Tredici. Dall'8 marzo fino a metà aprile, infatti, il ristorante aprirà le porte alla clientela femminile con il menu alla carta, le proposte per l'aperitivo e la collaborazione di 3 giovani artiste che esporranno le loro opere tra fotografie e quadri floreali proprio nel ristorante. Alice Bonifazi, Valentina Mansi e Viviana Sperti: tre forme diverse di arte per tre donne e per sottolineare l'importanza dell'universo femminile nel quotidiano e a cui Bottega Tredici ha voluto rendere omaggio.

Eataly si unisce all'associazione Komen Italia per una Giornata Internazionale della Donna molto speciale. Dal 7 al 13 marzo 2022 in tutti i ristoranti di Eataly Roma e al Bar Illy, situato al piano terra, sarà in vendita il dolce mimosa. Per ogni dolce venduto nel corso della settimana, saranno devoluti 2 euro a Komen Italia. Un'altra iniziativa si terrà martedì 8 marzo nel ristorante Pizza & Cucina con una serata esclusiva e un menu ideato dalla chef del ristorante, Elettra Rampa. Una parte importante del ricavato sarà devoluta in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Per la Festa della donna Le Carré Français omaggia con due menù (uno “veg”), altrettante icone della femminilità italo-francese: Caterina de’ Medici, originaria di Firenze e celebre in quanto regina consorte di Francia come moglie di Enrico II, e Dalida, cantante e attrice italiana ma naturalizzata francese e famosa per essere stata la prima donna a vincere nel 1964 il disco di platino. Un dessert al limone a forma di cuore chiuderà con gusto entrambi i menu proposti da Le Carrè Francais.

Per chi vuole regalarsi una magica parentesi con vista su Roma, c'è l'aperitivo al tramonto, con panorama sui tetti e sulle cupole della Città Eterna da Settimo Roman Cuisine & Terrace. Il ristorante panoramico dell’Hotel Sofitel Villa Borghese, riserverà a tutte le donne un momento di convivialità con un trittico di finger food studiati ad hoc da accompagnare a vini e cocktail. Nel cuore di Roma l'Hassler Bistrot propone il classico dessert Mimosa dell’Executive chef Marcello Romano che la clientela femminile potrà gustare a partire dalla colazione, per proseguire a pranzo, all’ora del tè e a cena. Il Palazzetto dell’Hassler Hotel, che affaccia sulla scalinata di Trinità dei monti, invece propone per l'occasione il cocktail “Sweet Temptation”. Cocktail dedicato alle donne anche sulla terrazza coperta di Adele Mixology Lounge (siamo in zona Pinciana, all'ultimo piano dell'Hotel Splendide Royal).

Sul Lungotevere, da Giulia Restaurant, tra arredi di design e colori pastello, la Festa della Donna sarà all’insegna della mimosa, dolce tipico di questa ricorrenza, riproposta dallo chef Alessandro Borgo e dalla pastry chef Erika Torres in versione 2.0. Una svolta dal tocco moderno per un dolce simbolo di questa giornata.

Musica, mixology e menu ad hoc presso l'Elegance Cafè. Il jazz club romano nel cuore del quartiere Ostiense propone una degustazione alla carta e il concerto live di un trio tutto al femminile: All Women Trio, formazione guidata da Raquel Silva Joly alla voce e alla chitarra, accompagnata da Flavia Ostini al contrabbasso e da Francesca Avolio alla batteria. Il concerto è incluso con un menu di 2 portate a scelta tra antipasto, primo e secondo.

Il ristorante Livello 1, all'Eur, invece, nel giorno dedicato alle donne propone una cucina raffinata, una ricca carta vini e una drink list ricercata, il tutto accompagnato dalle note suonate da Andy the Sax. Festa della donna dalle atmosfere zen del Sol Levante da Taki, il ristorante dell’autentica cucina tradizionale giapponese nel quartiere romano di Prati. Per l’occasione, il locale propone i piatti del menu à la carte e offre alle clienti una torta mimosa come da tradizione.

"Giappone al Femminile" è la mostra che lega arte e gastronomia presso il Ramen Lab di Akira Yoshida a Fontana di Trevi. Questa mostra è un piccolo percorso alla scoperta dei volti della donna tra ieri e oggi. L’inaugurazione è prevista l'8 marzo alle 18.30 e verranno serviti per tutti gli ospiti gratuitamente una selezione di dolci giapponesi artigianali fatti sul momento dalla pasticcera Mariko, tè Matcha e sake.

Ci spostiamo sul litorale per una Festa della donna in riva al mare da Lux Restaurant & Lounge di Ostia. Il ristorante propone un percorso degustazione studiato per esaltare il mare e i suoi prodotti d’eccellenza. Accompagnati dalle note live del Maestro Alberto Laurenti.

Festa della donna nelle pasticcerie di Roma

Un tocco di dolcezza non può mancare in occasione dell'8 marzo. Dalla tradizionale torta mimosa alle praline e alle sculture di cioccolato. D’Antoni dal 1974, in zona Prenestina, propone la sua mimosa realizzata con morbido pan di spagna di un giallo brillante (colore dato dalle uova utilizzate), crema pasticcera alla vaniglia, crema allo zabaione e panna montata. Spazio anche alle creazioni al cioccolato fondente, al latte e bianco (collane, abiti da donna, ballerine e décolleté) e alle praline, di diversi gusti e forme, tra cui quelle all’arancia e al Cointreau o al caramello.

Gruè in viale Regina Margherita omaggia tutte le donne con gelatine a forma di fiore dai primaverili gusti di mimosa, rosa, fior di aranci, fior di limone e violetta. E, ancora, una monoporzione dedicata alla festa della donna composta da una base di pan di spagna basso con pralinato croccante, mousse al cioccolato bianco e vaniglia e un cuore di fragola, lampone e mango. Non manca la classica mimosa nelle due versioni, pan di spagna, chantilly alla vaniglia, frutti rossi oppure gocce di cioccolato fondente.

Mimosa crudista da Grezzo Raw Chocolate, in versione monoporzione. Pan di Spagna senza cottura o lievitazione, con soli ingredienti vegetali, integrali e ottenuto attraverso un metodo innovativo di lavorazione a freddo, come per tutti i dolci della pasticceria con sede al Ghetto e a Monti. Il cuore della Mimosa Crudista racchiude una crema al limone ed è ricoperto da una glassa di cioccolato bianco crudista. Il classico colore giallo paglierino è ottenuto con la curcuma, una straordinaria spezia orientale il cui significato tradizionale è l’augurio di gioia.

Madeleine Salon De Gastronomie, il bistrot alla francese del quartiere Prati, tinge la mimosa di rosa in occasione della festa della donna: il dessert sarà in monoporzione, avrà un cuore di fragola e lime e sarà avvolto da una crema al latte profumata alla rosa.

Usciamo da Roma per arrivare ad Aprilia, dove Divino, cioccolateria artigianale, dedica alle donne una linea di sculture in cioccolato incentrata su uno degli accessori più amati: le borsette e le décolleté. La calzatura, in particolare, sarà realizzata interamente in cioccolato a latte, bianco o fondente e declinata in diverse colorazioni, finalizzate ad accontentare tutti i gusti, abbinate ai volti di tre grandi figure iconiche dello scorso secolo: Frida Kahlo, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe.