La Festa dell'orgoglio locale, da Eataly protagoniste le eccellenze del Lazio

Tutto parte dal territorio. È da qui che nascono i prodotti unici e inimitabili del patrimonio agroalimentare italiano, espressione della grande biodiversità del nostro Paese. Per questo Eataly Roma ha deciso di dare vita, dal 18 al 27 febbraio alla Festa dell’Orgoglio Locale, una kermesse nel corso della quale saranno protagoniste le eccellenze del Lazio, i piatti e le storie di tanti cuochi e produttori che saranno ospiti dei ristoranti di Eataly Roma.

Già nelle giornate del 12 e del 13 febbraio si potrà avere un assaggio della Festa grazie al Mercato dell’Orgoglio, un evento in anteprima in cui si scopriranno specialità laziali più o meno note.



La Festa dell’Orgoglio sarà costellata da due grandi Festival dedicati al territorio: il primo sarà lo "Street Food Festival - l'Italia da nord a sud", dal 18 al 20 febbraio che celebrerà in un viaggio lungo lo stivale, le specialità tipiche regionali in stile mordi e fuggi, mentre il secondo sarà la "Festa del Maritozzo - speciale Carnevale" dal 25 al 27 febbraio, tre giorni dedicati al soffice e celebre panino da gustare nella versione dolce ma anche salata e, data l’occasione, non mancheranno le proposte tipiche per festeggiare il Carnevale.

Il Mercato dell'Orgoglio

Il 12 e il 13 febbraio è in programma "Il Mercato dell’Orgoglio": un weekend di sapori profumi e colori dedicato alle terre laziali con le eccellenze Presidio Slow Food e l’Arca del Gusto. Un mercato contadino, locale e a filiera diretta, organizzato con la collaborazione di Slow Food Lazio, ci porterà alla scoperta di tante prelibatezze provenienti da luoghi a noi vicini, spesso poco conosciute.

Nel primo piano di Eataly Roma si potranno incontrare i produttori di eccellenze rare come ad esempio il Salumificio Coccia Sesto che produce la Susianella di Viterbo e salumi della Tuscia e l’Azienda agricola Acquaranda che coltiva il Caciofiore della campagna romana. Si potranno scoprire i formaggi della campagna romana dell’Azienda agricola L’Isola del formaggio, la lenticchia di Rascinoe i prodotti del Cicolano dell’Azienda Collaralli, la carne maremmana dell’Azienda agricola Mariotti. E ancora la marzolina e i formaggi della Ciociaria dell’Azienda agricola Benacquista, il Giglietto di Palestrina e Castel San Pietro Romano dell’ Associazione Giglietto, la mosciarella di Capranica Prenestina della Società Agricola Agromnia. Saranno presenti al Mercato dell’Orgoglio Locale anche Le Perle della Tuscia con il fagiolo del Purgatorio di Gradoli, Colli Etruschi con l’olio extravergine di oliva biologico e Dop Tuscia, l’Azienda biologica Fattoria Lucciano e l’Azienda agricola La Fescennina con le nocciole biologiche della Tuscia e del Biodistretto della via Amerina e delle Forre.



Per conoscere meglio le storie di questi produttori e le peculiarità dei Presidi Slow Food, si potrà prendere parte ai tanti laboratori gratuiti che animeranno il Mercato dell'Orgoglio Locale nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, dalle ore 11 alle ore 17. Il programma dettagliato dei laboratori è disponibile a questo link.

Gli altri appuntamenti

Giro d'Italia in 8 Pizze - Da non tralasciare durante la Festa dell’Orgoglio Locale l’appuntamento con la pizza, emblema della cucina made in Italy che ben si presta ad essere farcita con i migliori ingredienti locali. Domenica 20 febbraio nel ristorante Pizza & Cucina e domenica 27 febbraio in Birreria, i pizzaioli di Eataly realizzeranno il Giro d’Italia in 8 pizze, un tour del gusto lungo la Penisola con le pizze Torino e Pinerolo, Milano, Trieste, Roma, Firenze, Piacenza, Bologna, Genova. Si potranno assaporare tutte le “tappe” nel menu degustazione che comprenderà 8 assaggi di pizza con abbinate due birre artigianali a metro zero provenienti dal Birrificio di Eataly (costo 25 euro). Inoltre, al termine della degustazione, si riceverà in regalo lo speciale impasto Eataly per realizzare la pizza anche a casa.



La Grande Cena con gli Agrichef - La Festa dell’Orgoglio Locale sarà illuminata il 23 febbraio dalla Grande cena Agrichef Cia-Agricoltori Italiani, cuochi e cuoche che, attraverso la cucina in agriturismo, rispettano la stagionalità e le tradizioni della cultura contadina locale. Otto Agrichef Cia-Agricoltori Italiani saranno protagonisti di una serata speciale nel corso della quale ognuno preparerà una ricetta che andrà a comporre un menu degustazione dal sapore unico.



Dall’Abruzzo l’Agriturismo La Brocca farà Pizza e Fojie con pallotta di cacio e ova e la Locanda Palazzone, dall’Umbria, cucinerà il Baccalà all’orvietana rivisitazione. I primi piatti saranno opera del Podere Belvedere che preparerà il Risotto Toscano con caprino affumicato, ribes e foglie di cipresso e dell’Agricola Bittarelli Agriturismo che realizzerà la Zuppa di fagiolina del Trasimeno. Il menu proseguirà con il Peposo di manzo di Lia di Villa Caprareccia e lo Spezzatino d’agnello alla teramana dell’Agriturismo Capodacqua. A chiudere la Pastiera con farina di farro dell’Agriturismo Collina di Roseto e il Semifreddo al croccante di nocciole viterbesi dell’Agriturismo Vazianello ( costo 48,00 euro incluso di bevande, vino e pane).