Festa del pistacchio

La festa più dolce dell’anno sta tornando a La cannoleria siciliana. Dal 22 al 28 novembre dedicheremo un’intera settimana ad uno dei prodotti più amati ed apprezzati della Sicilia: il Pistacchio. Cosa troverete nei punti vendita durante questa incredibile settimana?

DOLCI SPECIALI

Una vetrina interamente dedicata al Pistacchio con tantissimi prodotti speciali!

- Cannolo speciale al Pistacchio: Cannolo farcito con crema di ricotta al Pistacchio, guarnito con arancia candita al cioccolato fondente

- Cheesecake al Pistacchio: morbido incontro tra crema di formaggio al Pistacchio su una base croccante, con copertura al Pistacchio

- Tartelletta Lampone e Pistacchio: tartelletta con marmellata di lampone e crema al Pistacchio guarnita con lamponi e Pistacchi pralinati

- Cassata al Pistacchio: ricotta al Pistacchio con gocce di cioccolato su uno strato soffice di Pan di Spagna, ricoperto di pasta reale al Pistacchio

- Arancino Salato al Pistacchio: farcito con besciamella, mozzarella e pesto di pistacchio



APERITIVO

Sabato e domenica, un delizioso aperitivo salato al Pistacchio nei punti vendita di

- Corso Trieste,100 / Tel. 06 94844621

- Piazzale degli Eroi, 24 / Tel. 06 43426991

- Via Tiburtina, 328/ Tel. 06 52729831

(e per chi prenota in anticipo un Cannolo mignon in omaggio).





