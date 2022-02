La soffice pagnottella che ben si presta ad essere farcita con proposte dolci, salate, classiche e innovative, sarà protagonista alla Festa del Maritozzo - Speciale Carnevale che si terrà dal 25 al 27 febbraio 2022 da Eataly Roma e che chiuderà in dolcezza la Festa dell’Orgoglio Locale.

Il secondo piano dello store romano ospiterà le migliori pasticcerie della capitale che porteranno la loro interpretazione del maritozzo: tante succulenti proposte che potranno essere gustate a colazione, pranzo e cena, o portate a casa in modalità take away. Considerando il periodo, non mancheranno poi i dolci tipici di Carnevale che renderanno ancora più golosa la Festa.

I partecipanti alla Festa del Maritozzo – speciale Carnevale potranno degustare il maritozzo con panna, crema, cioccolata, bigusto, le frappe al forno, il cartoccio di castagnole e le stelle filanti al cartoccio de La Pasticceria Romoli. La versione classica del morbido panino e quella con chantilly e frutti di bosco, pistacchio di Stigliano, zabaione e amarene saranno le proposte della Pasticceria Fortunato che farà degustare come dolci di Carnevale, le castagnole e i ravioli di ricotta.

Nello stand della pasticceria De Santis Santa Croce si potranno gustare i maritozzi con la panna a cui aggiungere frutti rossi, cioccolato, granella di pistacchio. Disponibile anche una versione piccola del maritozzo tra cui quella con ricotta e visciole per spaziare così tra più gusti. Da provare anche le Frappe fritte e al forno in vari gusti, le castagnole ripiene (crema, cioccolato, pistacchio) e i ravioli ricotta e rhum.

Ispirata alla tradizione dolce anche la proposta di Forno Monteforte che farà assaggiare i maritozzi piccoli con panna, con crema chantilly, mandorle caramellate salate e scaglie di cioccolato fondente, con crema chantilly alla nocciola e con nocciole caramellate. Deliziosi anche i biscotti di Carnevale.

Per gli amanti della versione salata, Mozzichi prèt à porter farà il Maritozzo alla cacciatora con sovracoscia di pollo, olive riviera e capperi; il Maritozzo Amatriciana con polpette al sugo di amatriciana e pecorino romano DOP; il Maritozzo vegetariano con stracciatella di burrata, pomodori secchi e pesto genovese e il Maritozzo burrata e gamberi.



Tutte le proposte della Festa del Maritozzo - Speciale Carnevale potranno essere abbinate ai drink, ai vini e alle birre del bar di Eataly.