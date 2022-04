La festa del cioccolato artigianale a piazza Re di Roma nel week end del 1 maggio

Dopo Villa Borghese ad ottobre e in piazza Risorgimento nel mese di marzo, tutto ritorna da dove ha avuto inizio... la Piazza con il nome più potente di tutte piazza Re di Roma.

L'ottavo Re di Roma ovviamente sarà sempre lui, il cioccolato artigianale proposto dai cioccolatieri di Choco Amore. Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio una tre giorni dedicata all’artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, senza trascurare didattica e intrattenimento. L’evento itinerante leader nel settore è il format gastronomico più apprezzato dalle amministrazioni perché propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini-

Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come mostra-mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di qualità. Ed è proprio la grande richiesta del pubblico che ha permesso di proporre a Roma nella stessa stagione in tre location differenti questa festa al sapore di cacao.

Si sa praticamente tutto ormai di questa festa del cioccolato artigianale, ma è importante insegnare, soprattutto ai più piccoli quali prodotti degustare. Infatti, quelli artigianali sono prodotti genuini, perché privi di additivi e conservanti, quello che i cultori definiscono cioccolato vero.

Cultura gastronomica quindi, dove con i laboratori didattici si trasmette la coscienza del consuma sano e responsabile.