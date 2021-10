Alla Festa del Cinema di Roma torna in scena Foodpolis: spazio allo street food laziale e pugliese

La Festa del Cinema di Roma torna nella Capitale, animando gli spazi dell’Auditorium Parco della Musica dal 14 al 24 ottobre. Tra il fitto programma di proiezioni e le passerelle sul red carpet, i visitatori potranno assaporare le selezioni gastronomiche di Foodopolis, una città del gusto in movimento dedicata ai sapori pugliesi e laziali.

I visitatori di Foodopolis dal 14 al 24 ottobre saranno tentati dalle tipicità e dalle tradizioni gastronomiche di due regioni: Puglia e Lazio. Quest’anno Arsial è partner della Fondazione Cinema per Roma e ci sarà anche uno spazio dedicato alle eccellenze laziali. A rappresentare il territorio del Lazio ci sarà: Dol di Vincenzo Mancino, i vini delle cantine Dell’Associazione Donne Del Vino Lazio e tante altre gustose sorprese.

Cosa mangiare a Foodpolis

In questa grande città del gusto che si estende su oltre 900 metri quadrati, si potrà pranzare, cenare, fare un aperitivo o semplicemente gustare un panzerotto o un maritozzo comodamente seduti. L’ambiente informale saprà accogliere, in questi undici giorni della Festa del Cinema, gli ospiti facendoli sentire come se fossero a casa, respirando un’atmosfera autentica.

Foto @Foodpolis

Tra una visione e l’altra del Festival del Cinema sarà possibile riservare un tavolo al Temporary Restaurant e aggirarsi nell’ Area Street Food per assaggiare alcune delle icone della gastronomia pugliese e laziale come il pomodoro, le burrate, le olive, la focaccia alla barese, il capocollo e le bombette di Martina Franca e i panzerotti da degustare con un calice dei celebri vini made in Puglia. E ancora la porchetta, il guanciale, l’amatriciana, i supplì, i tonnarelli cacio e pepe, il pecorino romano e i maritozzi con la panna saranno i sapori e i piatti tipici del Lazio.

Non mancherà l’angolo Drink bar e il Foodmarket, lo spazio dove si potrà acquistare tutto quello che si mangia e tanto altro. Numerosi i partener della kermesse culinaria tra cui Roscioli, Longino&Cardenal, una garanzia per i prodotti di alta qualità nel mondo della ristorazione, Pastaio Maffei, Acqua Orsini, Salumificio Santoro, Pasticciotti Rubimont, Pomodoro Rosso Gargano, Panificando, Calemone, Calò e Monte, Orto Sveva, Pizzottiamo, Del Duca, Riscossa, Veronero, Mastrototaro e le numerose aziende vinicole pugliesi come Varvaglione 1921, Conti Zecca, Tenuta Giustini, Centovignali, Cantine Risveglio, Cantina Museo Albea, Produttori di Manduria e Bisceglia, produttori provenienti dalla vicina Basilicata.