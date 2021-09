Festa della Birra in un ex container navale: dove e quando

Si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre, da Cargo Burger Lab, la prima Festa della Birra organizzata dal locale di Dragona. Un ex container navale all’interno di un ex segheria, una location suggestiva familiare e piena di cose buone aperta ad inizio anno in zona Dragona, in via Ippolito Desideri 63.

Tre i menù pensati da Cargo Burger Lab per l'evento, disponibili dal 30 settembre al 3 ottobre, a base di burger gourmet, abbinati ad oltre 40 etichette di birre artigianali:

Menu Cargo

Menu Cargo prevede 1 Burger servito con patatine a scelta tra: il Big Cargo (soffice pan brioche artigianale, burger di manzo Danese frollatura Dry Aged, insalata, pomodoro, cipolle rosse di Tropea in agrodolce, doppio bacon croccante e cheddar Americano fuso e la salsa segreta Cargo) o Ricetta Burger Classici; 1 Mix Fritti che comprende Aletta di pollo, Pollo Mex e Anelli di cipolla alla birra e 1 Birra alla spina. Questo menu ha un prezzo di 20 euro.

Menù Oktoberfest

Menù Oktoberfest prevede 1 Burger con patatine fritte a scelta tra Beer Burger (con salsa alla birra artigianale abbinata ad un succoso burger di Danese Dry Aged 180 g, rucola, rosti di patate e provola filante avvolta nel bacon),Oktoberfest Sausage (Salsiccia Luganega arrotolata, cipolle rosse di Tropea in agrodolce, croccante bacon, filante provola affumicata, crauti, maionese e salsa BBQ) o Oktoberfest Hot Dog (Würstel di Pollo, Crauti e Cipolla caramellata con salsa senape al miele); 1 Mix Fritti che comprende Corn Nuggets, Pollo Mex e Anelli di cipolla alla birra e 1 Birra alla spina. Menù Oktoberfest ha un costo di 23 euro.

New Menù American BBQ

New Menù American BBQ prevede 1 Burger servito con patatine fritte a scelta tra: Pulled Pork (Carne di suino aromatizzata con rub e salsa BBQ, resa tenerissima e succulenta dalla lunga cottura a bassa temperatura. Sfilacciata e accompagnata da insalatina coleslaw e senape al miele) o Brisket Sandwich (Punta di Petto di Manzo Danese aromatizzata con Rub e salsa Bbq artigianale, cotta a lungo a bassa temperatura. Servita in un sandwich di pane di segale, con cetriolini e insalatina Coleslaw); 1 Pork Ribs Basket e 1 Birra alla spina. New Menù American BBQ ha un costo di 25 euro.

