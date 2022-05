La Festa dell'Amatriciana

Eataly Roma rende omaggio all’Amatriciana, una delle ricette più famose e amate della cucina romana, con una manifestazione in programma da venerdì 20 a domenica 22 maggio nel grande mercato in zona Ostiense.

Nel lungo weekend alle porte, la ricetta originaria di Amatriche potrà essere assaporata nelle varianti più svariate.

Ecco qualche anticipazione: Casadora - Pasta e Bottega farà i Tortelli ripieni di amatriciana con burrata, coulis di sedano e menta e la Lasagnetta fritta alla gricia con ripieno di guanciale e cicoria; Ma-Trù – Il ristorante di Amatrice preparerà lo Gnocco riccio con sugo di pecora e lo Spaghettone all'amatriciana. Da Viveri Pigneto si potranno degustare le Polpettine di manzo all’amatriciana e la Rosetta con polpette di manzo, fondente di pecorino, guanciale croccante e ‘nduja e da Bottega trattoria De Santis i Bucatini all'amatriciana e gli Gnocchi alla gricia con zucchina e menta. E ancora Paccheri acqua e farina all’amatriciana e Maritozzo salato ripieno di ricotta di bufala, sugo all’amatriciana e pecorino di fossa da Angelina a Testaccio; Supplì all'amatriciana, Crocchè di patate con sugo di pomodoro e guanciale croccante, Frittatina di pasta con bucatini all'amatriciana da Bordo - La Pizzeria del Pigneto.

Spazio anche al Pane casareccio cotto a forno a legna con porchetta, alla Pizza bianca con mortadella e a un assaggio di pasticceria secca, crostata e ciambelline da assaggiare sul posto o da portar via di Forno Ceralli. La proposta beverage sarà affidata al Birrificio Alta Quota con le sue birre artigianali e al Bar di Eataly con vini, bibite e birre gluten free.

Da Eataly, in occasione della Festa dell'Amatriciana, non mancherà l’intrattenimento musicale che prenderà il via venerdì 20 maggio, dalle 20.30 alle 22.00, con il dj set di Brad Fongusto e a seguire fino alle 24.00 con Alessandro Sciarra. Sabato 21 maggio, dalle 20.30 alle 22.00, dj set di Marco Colozzo e a chiudere Dandywolly. L’ultimo giorno della manifestazione sarà animato, dalle 12.30 alle 14.30, da Beat Soup e dalle 19.00 alle 21.30 da Mister Stereo 8.

La Festa della Amatriciana, grazie alla collaborazione con l’Associazione Terra di Amatrice, sarà ravvivata anche dalla presenza del Mercato dei Produttori che porteranno al primo piano di Eataly Roma le loro specialità. Sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, si potranno degustare le eccellenze di: Forno Marini dal 1955, Panificio Amatriciano, Forno Cicconi, Casale Nibbi, Cierre distribuzione di Roberto Casale Sommati, Pastificio Strampelli, Salumificio Sa.No.

La manifestazione sarà anticipata dalla Settimana della Amatriciana dal 16 al 22 maggio. Per celebrare in anteprima l’amatriciana tutti i ristoranti di Eataly Roma arricchiranno l’offerta con dei piatti speciali e dei menu dedicati. Il ristorante Pizza & Cucina ospiterà a cena Il Castagneto e l’Agriturismo Il Piccolo Lago che prepareranno delle ricette a tema.