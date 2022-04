Un bistrot per l'inclusione, il progetto che coinvolge ragazzi autistici e con disabilità fisiche e psichiche

Nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa inaugura FarFood, un progetto ristorativo che coinvolge ragazzi autistici, con disagio mentale o con disabilità psichica, ospiti della cooperativa e impresa sociale Il desiderio di Barbiana.

L'8 aprile è la data di inaugurazione del bistrot aperto a tutti con cucina operativa dalle 7,30 alla mezzanotte di venerdì, sabato, domenica e festivi (oltre che per eventi privati) nato con l’obiettivo di utilizzare il lavoro come strumento di inclusione sociale. I ragazzi verranno coinvolti in tutte le attività necessarie, dalla pulizia, al servizio e alla cucina.

L'iniziativa è stata realizzata grazie ai contributi della Diocesi di Civita Castellana, della Regione Lazio e di Fondazioni private, oltre ai tanti sostenitori che hanno dato un loro contributo sostenendo la nascita di FarFood.

L'attività ristorativa, così impegnativa, favorisce l’inserimento nel legame sociale: il compito è affidato a Marcello Bastoni, responsabile del progetto FarFood ed esperto del settore Food & Beverage che, dopo trent’anni di attività e presenza a Roma con locali importanti, ha deciso di dare seguito alla propria passione, la pedagogia, lasciando tutto per donare il proprio know how al sociale, in veste di formatore pedagogico per Il Desiderio di Barbiana.



Affiancati da esperti del settore, i ragazzi di FarFood gestiranno fino a 90 coperti (30 interni e 60 esterni), con piatti buoni e inclusivi che, dalla colazione alla cena, verranno preparati da uno chef professionista che con la sua maestria esalterà prodotti BIO e KM0, con selezioni adatte ai vegani e senza glutine. Dal caffè ai gelati, un racconto del territorio che parla di gusto e solidarietà.



All’ingresso del bistrot è inoltre presente un’area shop dedicata alle eccellenze del territorio e ai prodotti generati dalle numerose iniziative di inclusione lavorativa sviluppate dall’impresa sociale. Tra questi l’intera linea di birre prodotte da L’Abbarrato - birrificio artigianale creato da Il Desiderio di Barbiana – proposte anche nel menu sia in bottiglia che alla spina. Adiacente al bistrot è disponibile anche un’area BBQ self-service a disposizione dei visitatori della Riserva Naturale.



“Nel bistrot FarFood non solo la singolarità di ognuno è accolta come il segno distintivo di uno stile personale, ma è anche la forza motrice del lavoro con i beneficiari - spiega Manuele Cicuti, Direttore Terapeutico della cooperativa Il Desiderio di Barbiana - Per coloro che vengono esclusi vogliamo continuare a inventare proposte e soluzioni che generino processi d’inclusione e contrastino la segregazione. Per questo motivo vorremmo aprire l’opportunità di FarFood anche a persone in sospensione del procedimento con messa alla prova o che partecipano ai Servizi per le Dipendenze patologiche. Ogni ragazzo o ragazza che arriva nella nostra struttura è, di fatto, già al lavoro e noi facciamo perno proprio sul suo lavoro per contribuire a far emergere una modalità specifica e caratteristica di ciascuno, al fine di inserirsi nella comunità, nelle occupazioni lavorative, nel tessuto sociale”.